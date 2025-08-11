Tunisie: 300 Tunisiens participeront à la flottille maghrébine 'Soumoud pour briser le blocus de Gaza' (Membre du comité de coordination)

Tunis — Quelque 300 Tunisiens participeront à la flottille maghrébine "Soumoud pour briser le blocus de Gaza", a annoncé ce samedi Ghassen Henchiri, membre du comité de coordination, à l'occasion d'une manifestation organisée à l'avenue Habib Bourguiba à Tunis.

En effet, une tente d'information a été installée pour présenter cette initiative maritime solidaire, qui s'inscrit dans une mobilisation mondiale visant à briser le blocus imposé à la bande de Gaza. L'événement fait partie d'une série d'activités organisées ce samedi dans plusieurs villes à travers le monde pour faire connaître la Flottille "Soumoud", composée de quatre grandes initiatives : la Flottille Maghrébine, la Flottille de la Liberté, le Mouvement Mondial vers Gaza et Sumud Nusantara.

Selon Henchiri, les navires de la flottille mondiale devraient appareiller depuis l'Espagne le 31 août 2025, tandis que la Flottille Maghrébine devrait quitter la Tunisie le 4 septembre 2025.

Le responsable a indiqué que les inscriptions des volontaires tunisiens ont été clôturées ce samedi, avec près de 300 participants enregistrés. Le nombre définitif de personnes à bord dépendra de la capacité des navires mobilisés. Les participants retenus suivront des formations spécifiques.

Henchiri a souligné que cette flottille est avant tout une initiative humanitaire, visant à acheminer une aide d'urgence - notamment du lait pour les enfants et des médicaments - aux habitants de Gaza, touchés par un blocus sévère et l'impossibilité d'acheminer des cargaisons d'aide humanitaire via le poste de Rafah.

Il a également lancé un appel à la solidarité, affirmant que toutes les formes de soutien (matériel, logistique ou moral) sont les bienvenues.

D'autres tentes d'information similaires seront prochainement déployées dans d'autres régions du pays, a encore précisé Henchiri.

L'événement à Tunis a également proposé un atelier de dessin pour enfants, ainsi qu'un registre ouvert au public pour rédiger des messages de soutien aux participants à la flottille.

Selon les brochures distribuées à cette occasion, plus de 6 000 militants issus de 44 pays se sont déjà inscrits pour participer à la flottille mondiale, qui devrait compter des dizaines de navires et des centaines de participants.