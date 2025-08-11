Burkina Faso: Soutien aux initiatives du gouvernement - Les corps constitués du Guiriko mobilisent plus de 8 millions F CFA

L'École nationale des sapeurs-pompiers (ENASAP) de Bobo-Dioulasso a servi de cadre à la traditionnelle montée mensuelle des couleurs de la région du Guiriko, vendredi 8 août 2025. A l'occasion, la gouverneure de la région, Mariama Konaté / Gnanou, a fait le point des contributions des corps constitués qui s'élèvent à plus de huit millions F CFA, pour soutenir particulièrement deux initiatives majeures du gouvernement.

L'engagement individuel et collectif des corps constitués de la région du Guiriko a permis de mobiliser la somme de 6 127 000 F CFA, à laquelle s'ajoutent 19 tonnes de ciment, des gants et des cache-nez, d'une valeur estimée à plus de 2 054 000 F CFA, pour soutenir particulièrement deux initiatives majeures du gouvernement. Il s'agit d'une part du projet de construction de 50 logements au profit des personnes vulnérables et déplacées internes à Moami et d'autre part, l'Initiative Faso Mêbo. L'information a été rendue publique par la gouverneure de la région, Mariama Konaté / Gnanou, vendredi 8 août 2025 à Bobo-Dioulasso, à l'occasion de la traditionnelle montée mensuelle des couleurs de la région tenue dans les locaux de l'École nationale des sapeurs-pompiers (ENASAP).

« Je tiens à féliciter et à remercier chacune et chacun d'entre vous, pour cette preuve concrète de patriotisme et d'attachement aux valeurs de solidarité nationale», a indiqué Mariama Konaté/Gnanou. Pour elle, l'appel à contribution lancé le 1er juillet dernier à l'endroit des corps constitués pour soutenir particulièrement ces deux initiatives majeures a reçu un écho favorable. « Je me réjouis et exprime ici toute ma satisfaction de constater que cet appel a été entendu, compris et, surtout, exécuté avec engagement. Je vous invite donc à poursuivre dans cet élan, avec persévérance et constance, car les efforts à consentir doivent s'inscrire dans la durée », a-t-elle insisté.

La gouverneure a aussi renouvelé ses hommages aux vaillantes combattantes de la région pour leur courage et leur combativité qui ont permis d'engranger des victoires éclatantes. Car pour elle, la lutte pour la souveraineté alimentaire, économique, sociale et sécuritaire, est un combat de longue haleine. Il requiert de son avis, endurance, vision, unité et engagement sans faille. La première autorité de la région a aussi salué les vaillants soldats du feu qui se tiennent constamment aux côtés des populations pour sauver des vies. A cet effet, Le chef de Bataillon, commandant de l'ENASAP, Blaise Waongo, a rappelé que son école a été créée en 1995 et à vocation sous régionale.

Sa mission est de conduire des formations initiales et des stages pour le perfectionnement du personnel déjà en service des différentes structures des brigades nationales des sapeurs-pompiers. « Depuis sa création, elle a formé plus de 3 000 sapeurs-pompiers burkinabè et près d'une centaine de la sous-région, de l'Afrique centrale et du Maghreb », a-t-il déclaré. Blaise Waongo a sollicité la gouverneure pour la réhabilitation de voies d'accès à l'ENASAP car, en plus d'être une école de formation, l'école intervient comme un centre de secours secondaire pour les accidents de la circulation, les incendies et les incidents de toute nature.