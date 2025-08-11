L'ONG Light for the world a lancé, vendredi 8 août 2025 à Ouagadougou, le projet « Optimiser l'apprentissage par le numérique Mise à l'échelle ». Depuis 2009, l'Organisation non gouvernementale, Light for the World, qui œuvre pour l'éducation inclusive et la santé oculaire dans les pays à faible revenu, s'est engagée à améliorer les conditions d'accès et de réussite scolaire des enfants handicapés visuels. A cet effet, elle a lancé, vendredi 8 août 2025, au cours d'un atelier à Ouagadougou, le projet « Optimiser l'apprentissage par le numérique Mise à l'échelle ».

À l'occasion, les participants ont clarifié les objectifs et les attentes, défini les rôles et responsabilités, élaboré un calendrier de mise en œuvre, fixé un cadre de collaboration et de suivi. Ils ont aussi formulé des recommandations pour assurer le succès du projet. La coordonnatrice pour l'éducation inclusive, Chantal Traoré, a indiqué que le projet est porté par l'Union nationale des Associations burkinabè pour la promotion des aveugles et malvoyants (UN-ABPAM) avec l'appui technique et financier de Light for the World.

Elle a souligné que le projet s'étend sur 10 mois, du 1er mai 2025 au 28 février 2026, pour un budget de 23 848 673 F CFA. Selon ses dires, il cible 48 élèves handicapés visuels et 34 enseignants dans cinq établissements pilotes à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Mme Traoré a confié que le projet vise à développer les compétences numériques des enseignants et des élèves afin de produire et utiliser des contenus pédagogiques et des examens accessibles, à renforcer les capacités techniques des structures de production de livres adaptés et à faciliter l'accès aux bibliothèques numériques en ligne. Elle a précisé que la mise en œuvre de la phase pilote du projet (avril 2023 à mars 2024), a permis de concevoir 10 modules de formation sur la création et la lecture de contenus numériques accessibles. Traduites en français, ces ressources ont été testées auprès de 20 enseignants et pairs formateurs, qui ont également bénéficié d'une formation pratique à leur utilisation.

21 acteurs institutionnels impliqués dans la production de contenus ont été formés, et une équipe ressource de 7 personnes a été constituée pour accompagner le processus. Elle a fait savoir que le projet a aussi permis la production de 42 livres adaptés, dont les métadonnées ont été soumises aux bibliothèques numériques ABC et Bookshare. Elle a ajouté qu'au total, 39 élèves handicapés visuels ont été dotés de tablettes équipées de claviers Bluetooth et formés à leur usage. Des campagnes d'inscription aux bibliothèques numériques ont abouti à l'enregistrement de plus de 120 bénéficiaires sur ABC et de plus de 130 sur Bookshare. Un dispositif de suivi-évaluation a été mis en place, incluant visites de terrain, évaluations des enseignants et encadrement des élèves, malgré des contraintes budgétaires et logistiques. La coordonnatrice a rappelé que ces résultats illustrent l'impact positif du projet sur l'autonomisation des élèves handicapés visuels, grâce à l'intégration du numérique dans leur parcours scolaire.

Bâtir un système éducatif plus équitable

Le directeur pays de Light for the World, Etienne Bagré, a réaffirmé l'engagement de son organisation en faveur de l'éducation inclusive au Burkina. Il a précisé que Light for the World travaille avec les autorités et la société civile pour garantir le droit à l'éducation des enfants handicapés, en particulier des élèves déficients visuels. Selon lui, en partenariat avec l'UN-ABPAM et le ministère de l'Éducation nationale, l'organisation a déjà mené deux projets visant à offrir des alternatives au braille. Ces initiatives ont permis de produire 606 livres en format numérique accessible et d'équiper 500 apprenants d'appareils de lecture.

Face aux défis persistants de l'inclusion pédagogique, le projet pilote a été conduit en 2023-2024 pour intégrer le numérique dans l'apprentissage des élèves handicapés visuels. Ses résultats ont conduit au lancement de cette nouvelle phase, portée conjointement par Light for the World, l'UN-ABPAM et le ministère de l'Enseignement secondaire. Il s'est dit convaincu que cette démarche va contribuer à lever et bâtir un système éducatif plus équitable et inclusif. Le secrétaire général du ministère de l'Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique, Henri Prospère Paré, a souligné l'importance de cette initiative pour les personnes handicapées visuelles.

Il a rappelé que le projet s'inscrit dans la continuité d'actions menées depuis plusieurs années pour rendre l'enseignement plus accessible aux élèves vivant avec un handicap visuel. Il a affirmé que ces apprenants font face à de multiples obstacles, notamment la stigmatisation et le manque de ressources pédagogiques adaptées. La plupart des documents scolaires sont produits en format écrit et rarement disponibles en braille. Et l'objectif du projet est donc de mettre à la disposition de ces élèves des ressources pédagogiques numériques, adaptées à leur handicap, afin de leur offrir les mêmes chances d'apprentissage que les autres.