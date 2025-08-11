Burkina Faso: Gouvernance administrative et locale - Un taux de réalisation physique de 37,52 % au premier semestre 2025

Le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale a tenu, la première session de la revue à mi-parcours 2025 du Cadre sectoriel de dialogue, gouvernance administrative et locale (CSD-GAL), le lundi 4 août dernier, à Ouagadougou.

Le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale veut s'assurer du bon déroulement des actions prévues au premier semestre de l'année. À cet effet, le département a tenu la première session de la revue à mi-parcours 2025 du cadre sectoriel de dialogue gouvernance administrative et local (CSD-GAL), le lundi 4 août dernier, à Ouagadougou. Le ministre chargé de la Fonction publique, Mathias Traoré, a indiqué que la mission de coordination et de reporting qui échoit au cadre du CSD-GAL, nécessite l'élaboration annuelle d'un rapport sectoriel de performance annuel et un rapport sectoriel de performance à mi-parcours. Il a aussi expliqué que la revue à mi-parcours constitue une instance privilégiée pour mesurer les actions menées au cours du premier semestre de l'année 2025.

De l'avis du ministre à la date du 30 juin 2025, l'analyse de la performance à mi-parcours des actions de son secteur fait ressortir un taux de réalisation physique de 37,52 %. Ainsi, il a exhorté les acteurs à plus de résilience et à redoubler d'effort pour la réalisation effective de toutes les actions programmées pour l'année 2025. Le représentant des Partenaires techniques et financiers (PTF), Jean-Pierre Salambéré, s'est réjoui de la tenue de la revue à mi-parcours 2025 du cadre sectoriel de dialogue gouvernance administrative et locale qui constitue un exercice de recevabilité. M. Salambéré a rassuré le gouvernement de l'accompagnement des PTF.

Il a, par ailleurs, soutenu que la modernisation de l'administration publique constitue un levier essentiel pour garantir des services de qualité aux citoyens. Le secrétaire permanant de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance au ministère en charge de la Fonction publique, Francis Paré, a relevé certains acquis au cours du premier semestre, notamment deux e-services fonctionnels. « Il y a le e-service alias qui permet aux agents publics d'accéder en ligne à leur carrière et les actes les concernant.