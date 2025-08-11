Burkina Faso: Reconquête du territoire - Les Forces combattantes accueillies en triomphe à Sindou

Des Forces combattantes qui étaient engagées au front dans une mission de sécurisation du territoire dans la zone de Ouéléni, ont été accueillies triomphalement par les populations à Sindou. C'était dans l'après-midi du dimanche 10 août 2025.

Les Forces combattantes restent mobilisées pour la reconquête et la sécurisation du territoire. Dans le cadre de cette mission, elles ont engagé, depuis quelques jours, une offensive contre les terroristes dans la zone de Ouéléni, une commune rurale frontalière de la province de la Léraba.

Un groupe de ces forces engagées, de retour du front, a été accueilli par la population à Sindou, dans l'après-midi du dimanche 10 août 2025. Massées le long de l'artère principale de la ville, hommes et femmes ont dans un bain de foule, salué la bravoure de ces hommes de retour du front, composés majoritairement de Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). Le haut-commissaire de la Léraba, Yacouba Sawadogo, était de la partie, avec à ses côtés, le chef du village de Sindou, Bassoma Ouattara et quelques religieux. Pour lui, en plus de la participation financière et matérielle, les populations se doivent de galvaniser les Forces combattantes.

« Nous sommes là ce soir pour vous témoigner notre reconnaissance. En tant que civils, nous ne pouvons que vous encourager et prier pour vous », a lancé le haut-commissaire. Cet accueil, à l'entendre, vise à témoigner aux troupes, la satisfaction et la joie des populations pour le travail abattu au quotidien, au front. Tout en invitant chacun à accompagner les Forces de défense et de sécurité (FDS) par ses prières, Yacouba Sawadogo s'est réjoui que l'effectif parti soit revenu sain et sauf. Le chef du village de Sindou a dans la même veine, exprimé sa fierté pour les hommes au front. « La population est sortie massivement pour vous accueillir et vous montrer que ce que vous faites, vous le faites pour la patrie », a-t-il laissé entendre. Selon des sources sécuritaires, cette offensive, qui se poursuit, est menée conjointement par des hommes issus des Bataillons d'intervention rapide (BIR) 7 et 17.