Algérie: Le ministère de la Poste contribue à l'animation des camps d'été avec un programme éducatif et de sensibilisation

9 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

Le ministère de la Poste et des Télécommunications contribue à la dynamisation des camps d'été de l'année 2025, organisés par le ministère de la Jeunesse, à travers un programme éducatif et de sensibilisation complet, visant à consacrer les principes d'un usage à bon escient et sécurisé d'Internet chez les jeunes et les enfants, indique, samedi, un communiqué du ministère.

"Dans le cadre de son engagement en matière de responsabilité sociétale et de sensibilisation, le ministère de la Poste et des Télécommunications contribue aux activités d'animation des camps d'été de l'année 2025, à travers un programme éducatif, de sensibilisation et de formation complet, visant à consacrer les principes d'un usage à bon escient et sécurisé d'Internet chez les jeunes et les enfants", précise le communiqué.

Le programme en question tend à "consacrer la culture et la citoyenneté numériques auprès des participants, à même de renforcer leurs capacités à interagir, de manière sûre et responsable, avec le cyberespace et à éviter les menaces et dangers liés à l'utilisation non sécurisée des technologies de l'information et de la communication (TIC)", selon le communiqué.

Il repose sur trois axes, à savoir "la citoyenneté numérique, la prévention contre les risques liés à une mauvaise utilisation d'Internet, et la sensibilisation aux dangers de l'escroquerie et de la fraude électroniques".

Sa mise en oeuvre est réalisée avec "la participation des opérateurs du secteur au niveau local, en coordonnant les efforts entre les différents intervenants, afin d'atteindre les objectifs escomptés et de consacrer le principe de l'action participative au service de l'intérêt général",

