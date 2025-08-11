Afrique: Le diplomate algérien Larbi Latrèche, désigné commissaire de la 4ème édition de l'IATF 2025

10 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

Le diplomate algérien Larbi Latrèche a été désigné, dimanche, en qualité de commissaire de la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), prévue du 4 au 10 septembre 2025 à Alger.

Il sera assisté de deux adjoints, à savoir, M. Abdelkrim Beha, actuel ambassadeur d'Algérie auprès du Royaume Hachémite de Jordanie et M. Messaoud Mehila, actuel ambassadeur d'Algérie auprès des Etats-Unis du Mexique.

M. Larbi Latrèche, actuel ambassadeur à Vienne, et dont la compétence ainsi que le parcours professionnel ne sont plus à rappeler, fut l'un des acteurs majeurs dans l'organisation de la 31e session du Sommet arabe, dont les travaux se sont tenus à Alger les 1er et 2 novembre 2022, et du 7e Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) qui a eu lieu, à Alger, du 29 février au 2 mars 2024.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.