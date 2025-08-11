Afrique: Le diplomate algérien Larbi Latrèche, désigné commissaire de la 4ème édition de l'IATF 2025

Le diplomate algérien Larbi Latrèche a été désigné, dimanche, en qualité de commissaire de la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), prévue du 4 au 10 septembre 2025 à Alger.

Il sera assisté de deux adjoints, à savoir, M. Abdelkrim Beha, actuel ambassadeur d'Algérie auprès du Royaume Hachémite de Jordanie et M. Messaoud Mehila, actuel ambassadeur d'Algérie auprès des Etats-Unis du Mexique.

M. Larbi Latrèche, actuel ambassadeur à Vienne, et dont la compétence ainsi que le parcours professionnel ne sont plus à rappeler, fut l'un des acteurs majeurs dans l'organisation de la 31e session du Sommet arabe, dont les travaux se sont tenus à Alger les 1er et 2 novembre 2022, et du 7e Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) qui a eu lieu, à Alger, du 29 février au 2 mars 2024.