Sénégal: Touba - Serigne Mountakha Mbacké exprime son espoir en El Hadji Malick Ndiaye

Le président de l'Assemblée nationale, El Hadji Malick Ndiaye, a effectué une visite de courtoisie chez le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké ce samedi, dans le cadre des préparatifs du Grand Magal. Il était accompagné d'une forte délégation parlementaire. Lors de cette rencontre, il a souligné l'importance des foyers religieux dans la stabilité et le bien-être du pays.

El Hadji Malick Ndiaye a exprimé sa gratitude envers Serigne Mountakha Mbacké et a sollicité ses prières pour le président Diomaye et le Premier ministre Sonko, qui travaillent sans relâche pour améliorer les conditions de vie des Sénégalais. Il a demandé des prières pour le succès du mandat du président Bassirou Diomaye Faye et pour permettre à Ousmane Sonko de prendre la relève.

Serigne Mountakha Mbacké a dit sa satisfaction suite aux propos d'El Hadji Malick Ndiaye, affirmant que ces derniers ont renforcé son espoir en lui en tant que président de l'Assemblée nationale. Il a déclaré porter un grand espoir en El Hadji Malick Ndiaye et s'est réjoui de sa visite à Touba.

Le khalife général des mourides a considéré la présence d'El Hadji Malick Ndiaye à la tête de l'Assemblée nationale comme une bénédiction divine. Il a rappelé à la délégation l'importance de leur rôle et la lourde responsabilité qui leur incombe, soulignant que le véritable patriotisme consiste à donner la priorité à la patrie avant ses propres intérêts personnels.