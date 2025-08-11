Sénégal: Classement des meilleurs clubs africains - Jaraaf et Teungueth FC dans le top 75 de la CAF

En prélude au tirage au sort du tour préliminaire de la Ligue des champions et de la Coupe de la Caf 2025-2026, la Confédération africaine de football (Caf) a dévoilé, hier, la liste des 75 clubs africains les mieux classés actuellement. Le Jaraaf (35e) et Teungueth Fc (73e) sont les deux seuls clubs sénégalais présents dans ce classement.

La Confédération africaine de football (Caf) a publié son classement actualisé des clubs africains, basé sur les performances enregistrées lors des cinq dernières saisons dans les compétitions interclubs.

Ce classement, déterminant pour la répartition des places par pays dans les prochaines éditions de la Ligue des champions et de la Coupe de la Caf, regroupe les 75 meilleures équipes du continent. Seuls deux clubs sénégalais figurent sur cette liste.

Il s'agit du Jaraaf, club le plus titré du football sénégalais, qui occupe la 35e position avec 7 points, et Teungueth Fc (73e). Champion national en titre, le club de la Médina défendra les couleurs du Sénégal lors des tours préliminaires de la Ligue des champions 2025-2026.

Teungueth Fc, avec 1 point, figure sans doute dans ce classement grâce à son parcours historique en phase de groupes de la Ligue des champions en 2021, une première pour un club sénégalais depuis très longtemps.

Le classement est dominé par les clubs d'Afrique du Nord et d'Afrique australe. Al Ahly d'Égypte conserve la première place avec 78 points, devant Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud, 62 points) et l'Espérance de Tunis (Tunisie, 57 points).

La Rs Berkane se distingue comme le meilleur club marocain, 4e du classement avec 52 points, grâce à un doublé coupe-championnat national réalisé cette saison. Simba Sc (Tanzanie, 48 points), Pyramids Fc (Égypte, 47 points), Zamalek Sc (Égypte, 42 points), Wydad Ac (Maroc, 39 points), Usm Alger (Algérie, 37 points) et Cr Belouizdad (Algérie, 36 points) complètent le top 10.

L'Algérie est le pays le plus représenté dans ce classement avec 9 clubs, suivie de l'Afrique du Sud avec 7 clubs. L'Angola place six formations dans le top 75.