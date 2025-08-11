Congo-Kinshasa: Maniema - Le ministre provincial de la Santé appelle à la mobilisation multisectorielle pour lutter contre le cholera

10 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le ministre provincial de la Santé à l'intérim du Maniema, Masumbuko Lutaka Francis, a appelé à une mobilisation communautaire et multisectorielle pour lutter contre l'épidémie de choléra qui sévit dans la province depuis avril 2025.

Depuis cette date, 4 277 cas ont été enregistrés avec 167 décès, soit un taux de létalité de 3,9%, largement supérieur au seuil de 1% recommandé par l'OMS.

L'épidémie progresse notamment dans de nouvelles zones de santé comme Pangi, avec une augmentation des cas dans Kunda (42 cas, 5 décès, létalité de 11,9%), Punia (30 cas, 5 décès, létalité de 10%) et Ferekeni (25 cas, 1 décès, létalité de 4%) selon les déclarations officielles du ministre faites le 9 août à Kindu lors d'une conference de presse.

Il a insisté sur la gravité de la situation qui nécessite une implication immédiate, collective et multisectorielle pour enrayer cette « maladie des mains sales ».

Au Maniema, le taux de létalité élevé est un signal d'alerte fréquent dans la province où les mesures de prévention, la communication communautaire et la prise en charge médicale manquent encore d'efficacité.

Une délégation conjointe du ministère de la Santé et de l'UNICEF est présente s'est rendu en début de semaine à Kindu pour déployer un plan d'intervention d'urgence, incluant la distribution de médicaments, la sensibilisation communautaire et la coordination avec les responsables locaux afin d'inverser la courbe de contamination et réduire la mortalité.

Plusieurs zones de santé du Maniema sont affectées, les plus touchées étant Kailo, Kindu, Alunguli, Kampene, Kunda, Ferekeni et Pangi, avec des cas quotidiens toujours signalés à l'hôpital général de Kindu.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.