Congo-Kinshasa: Déplacements massifs de populations fuyant les combats entre M23-Wazalendo-FDLR présumés à Rutshuru

10 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Une importante vague de déplacés est observée dans la chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru au Nord-Kivu, en raison des combats récurrents entre les rebelles du M23, les combattants Wazalendo et des présumés éléments des FDLR depuis quelques jours.

Le M23 a donné un ultimatum de cinq jours, à partir du mercredi 7 août, aux habitants de plusieurs villages du groupement Mutanda pour quitter cette zone qu'ils considèrent comme « opérationnelle ». Ces populations ont fui vers des localités comme Kibirizi, Nyanzale, Bwalanda et Kikuku, abandonnant leurs champs et errant sans abris ni ressources, selon Isaac Kibira, un notable local.

Cette situation humanitaire est alarmante, car ces déplacés se retrouvent sans aucune assistance, dans une grande vulnérabilité.

Le notable appelle les belligérants à respecter les droits humains, et lance un appel à la communauté internationale, notamment aux États-Unis, à l'Union européenne, à l'UA, à la CIRGL et au gouvernement congolais, pour protéger ces populations victimes d'une souffrance sans précédent.

« Que le nouveau gouvernement ne soit pas comme le gouvernement précédent face à la souffrance que traverse la population de Rutshuru dans la chefferie de Bwito, où on tue les gens sans aucune réaction ».

Par ailleurs, des violences ont aussi été recensées, notamment le mercredi 6 août 2025 à l'usine de Somikivu, où des miliciens autodéfense du M23 venus de Nyanzale ont tué trois personnes, ce qui constitue une grave violation des droits humains, déplore Isaac Kibira.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.