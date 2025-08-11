Congo-Kinshasa: Des voyageurs portés disparus après une embuscade attribuée aux ADF sur l'axe Eringeti-Kainama

Plusieurs voyageurs partis de Butembo (Nord-Kivu) vers Bunia (Ituri) sont portés disparus depuis la soirée du samedi 9 août 2025, après une embuscade tendue par des présumés rebelles ADF à Lese, sur l'axe Eringeti-Kainama dans le territoire de Beni. L'attaque s'est produite en pleine forêt, à environ 20 kilomètres d'Eringeti, sur la route principale reliant ces localités selon des sources locales.

Les assaillants ont incendié le véhicule transportant à la fois des passagers et des marchandises.

Cet incident met fin à plus de six mois d'accalmie sur ce tronçon routier, provoquant la suspension de la circulation. Les véhicules de transport en commun sont actuellement stationnés à Eringeti et Kainama, rendant ce corridor impraticable.

Alertées, les forces conjointes des armées de la RDC (FARDC) et ougandaise (UPDF) se sont déployées sur les lieux pour tenter de récupérer les otages et rétablir le passage.

Toutefois, la société civile locale s'inquiète de l'absence prolongée des forces de sécurité dans certaines localités le long de cet axe après les opérations de traque des ADF menées il y a six mois, périodes durant lesquelles les rebelles avaient temporairement reculé vers le nord-ouest du territoire de Beni et vers des zones des territoires d'Irumu et de Mambasa en Ituri.

Malgré plusieurs tentatives, aucune réaction officielle n'a été obtenue du porte-parole des opérations militaires dans la région.