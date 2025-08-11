Sénégal: Campagne agricole - La croissance des semis jugée 'satisfaisante' à Kaolack ( DRDR)

Kaolack — Le directeur régional du développement rural (DRDR) de Kaolack (centre), Cheikh Ahmet Tidiane Dieng, juge "satisfaisante" la croissance des semis qui, pour l'essentiel, sont dans une phase de floraison et de développement végétatif.

"Apparemment, la croissance des semis est jugée satisfaisante mais on est en train de faire un suivi régulier sur le terrain pour voir et apprécier leur développement et prendre les précautions nécessaires", a-t-il dit à l'APS, lors d'un entretien.

Il a indiqué que la région de Kaolack a reçu sa "première pluie utile" de cet hivernage, durant la nuit du 8 juin dernier. "Et partir de cette date, on a effectué les premiers semis pour l'arachide", a-t-il ajouté, indiquant que ces semis sont à un stade de "floraison et de développement végétatif, de même que pour les semis de maïs, et de mil".

Concernant la situation pluviométrique dans la région, il a souligné qu'elle est un peu déficitaire dans les départements de Kaolack et Nioro du Rip mais excédentaire dans celui de Guinguinéo. "Donc, le développement végétatif est également un peu plus satisfaisant dans ce département que dans les deux autres. Ce n'est pas trop homogène dans la région", a expliqué M. Dieng.

Il avance que depuis le début de l'hivernage jusqu'à la date du 8 août dernier, tous les postes ont dépassé les 100 mm de pluie. "Et le cumul le plus élevé a été enregistré à Kaolack, avec 407,6 mm en seize jours de pluie tandis que le moins élevé a été enregistré Ndiédieng, avec 114 mm en neuf jours de pluie.

"A Ndoffane, on est à 163,8 mm de cumul en vingt jours de pluie, à Ndiaffate, il (cumul) se situe à 235,5 mm en 15 jours de pluie. A Latmingué, il y a 253,7 mm enregistrés en seize jours de pluie, à Keur Socé, 199,5 mm en treize jours de pluie, à Thiaré, c'est un cumul 150,5 mm en douze jours de pluie, à Ndiébel, c'est 238,3 mm en huit jours de pluie et pour le département de Guinguinéo, il se situe 278,8 mm en quatorze jours de pluie", a-t-il détaillé.

Par rapport à la mise en place des facteurs de production, le DRDR souligne que les opérations se poursuivent avec des taux satisfaisants, rappelant que pour l'arachide, 11. 411 tonnes de semences étaient prévues pour la région de Kaolack qui en a reçu finalement 11. 309 tonnes, soit 99% de son quota, avec 99,9% de semences vendues, soit une équivalence de 11. 302 tonnes vendues à ce jour.

Pour ce qui est du maïs local, le DRDR a reçu 983 tonnes sur une prévision initiale de 1023 tonnes, soit 96% de mise en place, alors que pour le maïs hybride, 197 tonnes de semences ont été reçues sur les 206 tonnes qui étaient prévues, soit 96% de mise en place.

En ce qui concerne le sorgho, sur 70 tonnes de semences prévues, 56 tonnes sont reçues, soit 80% de mise en place, tandis que pour le niébé, la région de Kaolack a reçu 388 tonnes sur une prévision de 411 tonnes, soit 94% de mise en place.

"Pour les diverses espèces, notamment le sésame on est à 49% et à 92% pour le maïs hybride", a souligné M. Dieng.

Du côté des engrais, particulièrement la formule 6-20-10, a-t-il poursuivi, Kaolack a reçu, à ce jour, 9920 tonnes sur 9960 tonnes prévues, soit 99,6% de réception.

Pour le triple 15 (15-15-15), le taux de réception se situe à 99,9%, équivalant à 6330 tonnes sur un quota prévisionnel de 6340 tonnes.

"La formule 15-10-10 est, quant à elle, a presque 100%, puisqu'on a reçu 3835 tonnes sur une prévision 3880 tonnes. De même que les cessions sont aussi à des taux très avancés, soit 80% pour l'urée et 94% pour le 6-20-10", a indiqué Cheikh Ahmet Tidiane Dieng.

Toutefois des attaques sont à signaler, dans le département de Nioro du Rip, sur le maïs avec la chenille légionnaire, mais grâce à la réactivité du service départemental de développement rural (SDDR), en rapport avec la base de la Direction de la protection des végétaux (DPV) de Sokone "environ 306 hectares" ont été traités.

"Actuellement, la situation me semble maitrisée dans la zone de Nioro du Rip", a-t-il dit.