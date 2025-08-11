Sénégal: Haïdar El Ali préconise l'arboriculture pour atteindre l'autosuffisance alimentaire

10 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le militant écologiste Haïdar El Ali a invité les autorités étatiques à miser sur l'arboriculture pour l'atteinte des objectifs d'autosuffisance alimentaire que s'est fixé le Sénégal.

"L'arboriculture est un facteur déterminant pour l'atteinte de l'objectif d'autosuffisance alimentaire que s'est fixé le Sénégal. Pour notre autosuffisance alimentaire, je préconise l'arboriculture. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de cultiver les autres variétés comme le maïs, l'arachide ou le mil", a-t-il dit dans un entretien avec l'APS.

"Je dis qu'il faut faire de l'arboriculture en même temps que tout cela, ce qui va générer beaucoup plus de revenus", a ajouté Haïdar El Ali, ancien ministre de l'Environnement du Sénégal.

Selon lui, la rentabilité économique, "on la retrouve dans la noix de coco, le citron et beaucoup d'autres variétés d'arbres".

Evoquant l'état dans lequel se trouve les réserves forestières de la Casamance, partie méridionale du pays, El Ali Haïdar a mis en garde les habitants des régions de la Casamance naturelle contre les risques de disparition des massifs forestiers de cette partie du pays.

Il exhorte les pouvoirs publics à protéger davantage l'environnement par diverses activités de reboisement dont la préservation des écosystèmes des mangroves.

