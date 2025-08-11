Sénégal: Organisation prochaine d'un tournoi national de mini-football (association)

Dakar — L'Association pour la promotion du mini-football au Sénégal (APMFS) va prochainement organiser un tournoi national de la discipline, annonce un communiqué de son président, Mouhammad Karamoko, reçu dimanche à l'APS.

L'APMFS a été créée récemment. Elle a conduit la délégation sénégalaise qui a représenté le pays à la dernière Coupe d'Afrique des nations 2025 de la discipline qui s'est déroulée du 14 au 25 juillet à Derna, en Libye.

Les Sénégalais ont été éliminés de la CAN 2025 de mini-football, après deux revers sur les trois matchs de poules disputés par les Lions. La Lybie est vainqueur de cette édition. Selon l'association sportive, ce tournoi "réunira les différents clubs affiliés".

L'ASMFS communiquera prochainement sur les détails du déroulement de la compétition, précise la même source. Le Sénégal a perdu une place au nouveau classement de la Confédération africaine de mini-football (AMC) publié ce vendredi et dont il occupe la cinquième position.

Le nouveau classement prend notamment en compte les résultats de la CAN 2025. La Tunisie domine le classement général. Elle est suivie par la Libye (2e) et l'Égypte (3e).

Le mini-football est une variante du football d'association à effectif réduit. Il se joue à cinq contre cinq, parfois à six contre six, sept contre sept, huit contre huit, ou neuf contre neuf. Mais le format le plus officiel est 5-5. Les matchs se jouent sur un gazon synthétique de 50 mètres de longueur et de 30 mètres de largeur.

Le futsal, un football voisin du mini-football, est pratiqué sur un terrain dur en salle. Une partie de mini-football se joue en deux périodes de vingt-cinq minutes chacune. Ce sport est ouvert aux joueurs professionnels et aux amateurs.