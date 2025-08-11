Sénégal: Saint-Louis - Un individu interpellé pour mise en circulation de fausses monnaies (police)

Saint-Louis — Le commissariat central de Saint-Louis a procédé à l'interpellation, vendredi dernier, d'un individu pour détention, falsification et mise en circulation de fausses monnaies, vendredi dernier, a-t-on appris de la Police nationale.

"Le commissariat central de Saint-Louis a interpellé, ce 8 août 2025, un individu pour détention, falsification, contrefaçon et mise en circulation de fausses monnaies", peut-on lire dans une publication de la Police nationale sur le réseau social Facebook.

Cette arrestation, indique la même source, fait suite à un renseignement opérationnel indiquant qu'un individu était en possession d'une quantité de faux billets de banque à la gare routière de Saint-Louis.

Une opération a été menée sur place. Dès l'arrivée des policiers, l'individu en question a pris la fuite. Une course-poursuite s'est engagée, et les agents ont finalement réussi à l'arrêter alors qu'il avait plongé dans le fleuve pour se débarrasser d'un sac contenant l'argent, renseigne la source sécuritaire.

La source policière a expliqué qu'après une fouille, une somme de 420 000 FCFA en faux billets a été découverte dans le sac, composée de 42 billets de 10 000 FCFA, ajoutant que l'individu a ensuite été conduit au service de police.

Lors de son interrogatoire, il a déclaré qu'un de ses parents, un ressortissant gambien nommé Mor Mbaye, lui aurait proposé de lui remettre de faux billets contre une certaine somme d'argent.

Ils se seraient rencontrés la veille, le 7 août 2025 à 19h30, à Kaolack, où il a remis 200. 000 FCFA en échange de 500 000 FCFA en faux billets, a notamment expliqué la source sécuritaire.

L'individu a été interpellé alors qu'il tentait de rejoindre Rosso en Mauritanie. Il a été placé en garde à vue, indique la Police nationale.