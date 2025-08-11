Sénégal: Abéné - Lancement des activités de restauration de l'ancien site d'exploitation du zircon

Abéné — L'entreprise G-Sand, en collaboration avec les services des eaux et forêts, a procédé, dimanche à Abéné, au lancement des activités de restauration de l'ancien site d'exploitation du zircon de ce village situé dans la commune de Kafountine, dans le département de Bignona (sud).

La restauration de l'ancien site d'exploitation du zircon d'Abéné implique la réhabilitation progressive des terres et un engagement pour remettre les zones exploitées à leurs propriétaires d'origine après ces activités, a expliqué Kéba Sonko, représentant de l'entreprise G-Sand.

Il s'exprimait en marge du lancement officiel des activités de restauration de l'ancienne zone d'exploitation du zircon d'Abéné, en présence du maire de Kafountine, David Diatta, des agents des eaux et forêts de Diouloulou et Kafountine, des femmes dudit village et des populations locales.

Des plants de palmiers et de baobabs, entre autres espèces, ont été plantés ce même jour sur le site.

"L'entreprise G-Sand avait promis de gérer les impacts environnementaux et de restaurer le paysage, en collaboration avec le service des eaux et forêts", a rappelé Kéba Sonko, devant le maire de Kafountine, David Diatta.

"Nous allons réhabiliter, reboiser et rendre aux populations ce qui les appartient. Tout ce qui a été promis est en train d'être fait", a dit M. Sonko.

"Nous voulons restaurer la zone. Aujourd'hui, nous avons amené des espèces pour planter ensemble", a fait observer le lieutenant Samba Camara, chef du sous-secteur des eaux et forêts de Diouloulou.

"Nous sommes sur les lieux du site d'exploitation du zircon d'Abéné. Le site est en train d'être réhabilité par le service des eaux et forêts, des femmes et des agents de la société G-Sand. Cela dissipe l'inquiétude de ceux qui pensaient qu'avec l'exploitation du zircon, on allait déplacer toute les populations", a salué le maire de Kafountine, David Diatta.

Pour lui, "l'exploitation du zircon à Abéné est un modèle que l'État du Sénégal doit prendre et s'en inspirer pour mettre en valeur et faire profiter aux sénégalais des retombées positives de cette richesse naturelle que le bon dieu nous a dotée".

Il a informé que l'État du Sénégal ambitionne de mettre en service la station touristique d'Abéné. "Cette station est un grand projet qui contribuera à changer de façon significative le cadre physique d'Abéné, de pourvoir énormément d'emplois", a encore dit l'édile de la ville de Kafountine.