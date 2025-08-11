Sénégal: Tivaouane - Une journée de 'safar' et de nettoiement à Pire

Pire — La commune de Pire a vécu, samedi, une journée placée sous le double signe de la spiritualité et de l'engagement citoyen, à travers un "safar" organisé par la brigade locale de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED), en hommage à Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké.

Le "safar" réjouissances populaires organisées par les disciples mourides à l'approche du Magal - a mobilisé du monde, dont des autorités, et élus municipaux. Parmi les personnalités présentes, figuraient, Mansour Diagne, représentant du directeur général de la SONAGED, Khalifa Ababacar Sarr, natif de Ndififf, un village rattaché à la commune de Pire et le maire de cette collectivité territoriale, Mamadou Ndoye Bane.

En prélude à la cérémonie, la mairie a remis à cette brigade de la SONAGED, un important lot de matériel composé de brouettes, de pelles et de râteaux. L'institution municipale a annoncé l'attribution prochaine d'un bureau équipé à la SONAGED, pour renforcer la coordination des opérations de nettoiement.

Une convention de partenariat entre la commune et la SONAGED est en cours de finalisation, avec comme objectif de hisser Pire au rang des villes modèles, propres, vertes et fidèles à leurs valeurs spirituelles.

La communauté mouride, célèbre, mercredi l'édition 2025 du Grand Magal de Touba, un événement religieux commémorant, le départ en exil au Gabon du fondateur de la confrérie mouride, Cheikh Ahmadou Bamba, en 1895.