Sénégal: Magal - La Haute autorité du waqf met cinq camions-citernes à la disposition du comité d'organisation

10 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Touba — Le directeur général de la Haute autorité du waqf (HAW), Ahmed Lamine Athie, a remis, dimanche, à l'adjoint au sous-préfet de Ndame, cinq camions-citernes d'eau et une dotation en carburant pour faciliter l'approvisionnement en eau des pèlerins durant l'édition 2025 du grand Magal de Touba, prévu mercredi.

"Nous sommes aujourd'hui à Touba pour apporter la contribution du Waqf à l'organisation du Grand Magal de Touba 2025, à travers la mise à disposition de cinq camions-citernes d'eau et d'une dotation en carburant", a déclaré M. Athie lors de la remise.

Il a indiqué que cette action s'inscrit dans la tradition de partage et de solidarité de la Haute autorité du Waqf envers les foyers religieux, notamment lors des grands événements. Il a aussi sollicité les prières du khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, pour la réussite de sa mission et le rayonnement de l'institution.

L'adjoint au sous-préfet de Ndame, Mamadou Mansour Niang, a salué ce geste qui, selon lui, perpétue une tradition du waqf, d'accompagnement des pèlerins à l'occasion du Magal. Il a annoncé que les camions citernes seront déployés dans les bases avancées mises en place par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, avant d'inviter les populations à faire preuve de patience.

Il a réaffirmé l'engagement de l'Office des forages ruraux (OFOR) à assurer un approvisionnement correct en eau pendant le Magal.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.