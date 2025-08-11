Sénégal: Magal - La Haute autorité du waqf met cinq camions-citernes à la disposition du comité d'organisation

Touba — Le directeur général de la Haute autorité du waqf (HAW), Ahmed Lamine Athie, a remis, dimanche, à l'adjoint au sous-préfet de Ndame, cinq camions-citernes d'eau et une dotation en carburant pour faciliter l'approvisionnement en eau des pèlerins durant l'édition 2025 du grand Magal de Touba, prévu mercredi.

"Nous sommes aujourd'hui à Touba pour apporter la contribution du Waqf à l'organisation du Grand Magal de Touba 2025, à travers la mise à disposition de cinq camions-citernes d'eau et d'une dotation en carburant", a déclaré M. Athie lors de la remise.

Il a indiqué que cette action s'inscrit dans la tradition de partage et de solidarité de la Haute autorité du Waqf envers les foyers religieux, notamment lors des grands événements. Il a aussi sollicité les prières du khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, pour la réussite de sa mission et le rayonnement de l'institution.

L'adjoint au sous-préfet de Ndame, Mamadou Mansour Niang, a salué ce geste qui, selon lui, perpétue une tradition du waqf, d'accompagnement des pèlerins à l'occasion du Magal. Il a annoncé que les camions citernes seront déployés dans les bases avancées mises en place par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, avant d'inviter les populations à faire preuve de patience.

Il a réaffirmé l'engagement de l'Office des forages ruraux (OFOR) à assurer un approvisionnement correct en eau pendant le Magal.