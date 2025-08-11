Sénégal: Médina Baye - Une zawiya tidjania veut incarner un modèle de développement par la souveraineté alimentaire

Kaolack — La zawiya tidjania incarnée par la famille de Cheikh Hassane Dème de Médina Baye, à Kaolack (centre), prône une révolution verte et un retour à la terre, en lien avec ses ambitions de devenir un modèle de développement économique pour la souveraineté alimentaire.

Le porte-parole de cette famille religieuse, Serigne Cheikh Abdoul Bahi Hassane Dème, a réaffirmé cette ambition, samedi, lors de la première édition d'un forum organisé en prélude de la nuit religieuse appelée "Laylatoul Katmiya".

Cette rencontre présidée par Serigne Cheikh Kabir Hassane Dème, khalife de la famille Dème, a enregistré la présence de plusieurs dignitaires religieux.

Selon Mamadou Niane dit Pape, membre du comité d'organisation, ce panel avait pour objectif de déclarer la naissance de la "révolution sous les drapeaux de la tarikha tidjania", avec comme slogan "La tableau, le chapelet et la houe".

"Nous voulons reproduire le modèle de +Darou Miraya+ dans tout le Sénégal. Pour y arriver, nous avons besoin d'avoir accès à la terre, d'un accompagnement financier et technique. Parce que notre objectif principal, c'est de former pour créer un capital humain très important", a indiqué M. Niane.

D'après Serigne Cheikh Abdoul Bahi Hassane Dème, à travers ce forum, il y a une volonté de perpétuer les enseignements de la Zawiya, de Cheikh Ahmet Tidiane Chérif à Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niass dit Baye, notamment en termes d'éducation et de travail pour assurer le développement économique des communautés, en s'appuyant sur le commerce, l'agriculture, l'élevage, la pisciculture, entre autres activités.

"C'est pourquoi nous souhaitons avoir un accompagnement de l'Etat, particulièrement le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, notamment en matériel de production et un appui pour certains investissements", a dit Serigne Cheikh Abdoul Bahi Hassane Dème.

"Nous voulons faire en sorte que le +Zawiya+ ne soit plus seulement un lieu pour prier, mais également un endroit où on peut développer des activités économiques et de création d'emplois", a-t-il plaidé.

Le guide religieux a rappelé que Cheikh Ahmet Tidjane Chérif fut un "grand bâtisseur" et un "grand entrepreneur" comme l'a été également Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niass dit Baye, "le premier à avoir valorisé l'économie solidaire, le regroupement des producteurs en coopératives".

Selon lui, Cheikh Hassane Dème, un "véritable modèle de développement économique", suit ses pas pour avoir été toujours dans le secteur des transports, de l'agriculture, entre autres.