Sénégal: Dagana - La diversité culturelle célébrée au festival Dialawaly

Dagana — Le Dialawaly Festival de Dagana, initié par l'artiste musicien sénégalais Moustapha Naham, est une véritable célébration de la diversité culturelle et musicale de la région. Cette sixième édition du festival qui a débuté jeudi, prend fin ce dimanche, avec une part belle faite à la culture pulaar.

Le festival Dialawaly de Dagana est caractérisé par sa diversité technique et culturelle. La ville de Dagana est un creuset de cultures, avec des communautés telles que les hambaados, les wolofs et les halpulaar, qui cohabitent et partagent leurs traditions et leurs valeurs.

Ce festival est l'occasion de mettre en valeur cette richesse culturelle et de promouvoir la compréhension et l'échange entre les différentes communautés.

"Le département de Dagana regorge de potentialités linguistiques, culturelles et sociales énormes, c'est pourquoi le maillage de ces communautés en termes d'objets d'arts, de chansons, de pratiques est le meilleur moyen de faire rayonner les ressources que la zone regorge", a soutenu l'initiateur, Moustapha Naham, lors d'un entretien avec l'APS.

À travers cette rencontre, estime-t-il, les festivaliers fêtent la culture, le cousinage, la cohabitation et le savoir-vivre de Dagana, qui a connu des figures emblématiques.

Les festivités ont été lancées jeudi au musée Tubu de Dagana, en présence d'acteurs locaux, des hommes de culture, des artistes venus un peu partout du Sénégal, dont Abou Diouba Deh, artiste invité d'honneur de cette édition.

Une exposition de tableaux d'arts avec des icônes de la musique et de la culture du monde offrait une belle vue aux participants, juste à l'entrée du musée Tubu de Dagana avec le grand artiste et gardien du Savoir Aadi Kuumba à l'accueil.

Cette année, la sixième édition du festival est dédiée à la communauté halpulaar, en hommage à des figures emblématiques telles que Daga Noir et Ba Modi, qui ont contribué à la richesse culturelle et musicale de la région.

"Le festival sera marqué par un hommage à Ba Modi, une figure emblématique de la culture halpulaar, qui a collaboré avec de nombreux artistes renommés, notamment Youssou Ndour", a expliqué Moustapha Naham. Le festival est l'occasion de célébrer son héritage et de promouvoir sa musique et sa culture pour mieux le valoriser et l'immortaliser, a-t-il ajouté.

À travers une caravane, les maures, les peulhs, les bambaados, un groupe ethnique pulaar et les waalo-waalo, ont sillonné pendant une heure les artères de la ville de Dagana.

Une foule immense était au rendez-vous avec de diverses sonorités. Des percussionnistes et des tambours majors vêtus de boubous traditionnels ont accompagné les manifestants avec des danses et des chants traditionnels.

Pendant quatre jours, les participants auront droit à des concerts, des pièces de théâtre et de combats de lutte traditionnelle. Les organisateurs vont faire découvrir au public de nouveaux talents et promouvoir la création artistique locale, à travers les différentes initiatives et les programmes élaborés.