Tunisie: Fournitures scolaires - L'OTIC réclame une liste unifiée pour lutter contre les inégalités

10 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le président de l'Organisation Tunisienne pour Informer le Consommateur (OTIC), Lotfi Riahi, a appelé dimanche le ministère de l'Éducation à unifier les listes de fournitures scolaires sur l'ensemble du territoire, afin d'assurer l'égalité des chances entre les élèves et d'éviter toute forme de discrimination entre établissements.

Dans une déclaration accordée à l'Agence TAP, Riahi a rappelé que l'année écoulée avait été marquée par de fortes disparités dans les listes ainsi que par une hausse inédite des prix, notamment pour le cahier « super », mais aussi par des écarts sensibles pour le tablier et le cartable.

Il a dénoncé une « politique du fait accompli » imposée par certains commerçants, générant des marges jugées excessives, ainsi que la montée des cours particuliers qui pèsent lourdement sur le budget des familles.

Le responsable a exhorté le ministère à tenir compte du pouvoir d'achat lors de l'élaboration des listes et à privilégier le produit tunisien, afin de soutenir l'économie nationale et d'encourager les entreprises locales à renforcer leur croissance.

Concernant les cours particuliers, Riahi a plaidé pour des solutions efficaces à travers l'application stricte de la loi et la mise en place de séances de soutien dans les écoles publiques à tarifs symboliques, afin de garantir le principe d'égalité en matière d'éducation.

