Tunisie: Ligue 1 - 1ère journée - CSS - Rêver de nouveau

Engranger contre l'ESZ les trois premiers points de la saison est le meilleur des tremplins pour annoncer la couleur d'entrée et emprunter le bon chemin de retour en première ligne.

Une rencontre inaugurale du championnat, qui se joue de surcroît à domicile, devant un public reconquis, comme l'a montré la cérémonie somptueuse de la présentation des nouvelles recrues et de la nouvelle tenue, est de grande importance pour un CSS qui a fait peau neuve et qui s'est donné les moyens d'un retour cette saison au premier plan.

Les trois points avec la manière seront donc le meilleur cadeau que puissent offrir les Black and White à leurs supporters qui ont hâte de voir le club de la capitale du sud retrouver son statut d'équipe de haut standing parmi le Top 4 au niveau local. Une telle opportunité de donner un sérieux avertissement aux autres concurrents directs qui caressent ce même objectif ne doit pas donc être ratée par l'entraîneur Mohamed Kouki et son groupe bien requinqué.

« L'envie de se surpasser et de se donner à fond pour ce match d'ouverture est très forte chez mes joueurs», a déclaré le technicien sfaxien, n'ayant pas peur de mettre haut la barre et de promettre «le grand retour de l'équipe qui gagne, qui séduit et qui rassure».

Une ossature des plus solides

Cette confiance et cet optimisme partent du fait que le CSS a réussi un bon mercato et compte dans ses rangs des joueurs qui ont de l'expérience et du talent. C'est la défense qui donne le plus ce sentiment d'assurance. Les trois nouvelles recrues, Mohamed Ali Mhadhebi ( latéral droit ), Kévin Mondeka ( défenseur central) et Ali Mâaloul de retour dans le couloir gauche, en attendant que Hamza Mathlouthi soit opérationnel, sont un renfort de poids pour Aymen Dahmen, Hicham Baccar et Rayan Derbali.

Mohamed Kouki n'a pas à trop tâtonner pour aligner sa meilleure formule dans la base arrière de l'équipe. Devant cette défense bien musclée, il possède un demi défensif verroulleur de métier : Ammar Tayfour, international soudanais. Aux côtés de la paire Firas Sekkouhi- Mohamed Trabelsi, cette nouvelle formule du milieu de terrain sfaxien sera l'autre maillon fort du dispositif.

En attaque, trois arrivants retiennent l'attention pour l'instant en attendant la clôture du mercato par l'engagement d'un grand attaquant: Travis Mutyaba, Willy Onana et Hasamadou Ouédraogo. Après le départ de Baraket Lahmidi, les Youssef Becha, Iyed Belwafi et Amor Ben Ali ont une bonne ossature composée de nouveaux recrutés chevronnés sur laquelle ils peuvent s'appuyer et se reposer.

Le CSS, cette saison, c'est du solide et ses fans ont droit de rêver à nouveau. Ce match contre l'ESZ donnera un premier indice, jusqu'à quelles limites ce rêve peut-il être caressé?