Tunisie: Lutte contre la spéculation - 172 tonnes de produits saisis et 9 fermetures administratives à Tunis

La Direction régionale du commerce de Tunis a annoncé, au cours du premier semestre 2025, la saisie de 172 tonnes de produits divers et la prise de neuf décisions de fermeture administrative de commerces pour non-respect des règles économiques.

Selon Siham Mabrouk, responsable de la direction, les quantités saisies comprennent notamment 71 tonnes de ciment, 29 tonnes de farine, 16 tonnes de sucre subventionné, plus de 19 tonnes de pommes de terre, 10 tonnes de céréales, 9 tonnes de semoule alimentaire, ainsi que 2 tonnes de fer et 16 tonnes de briques. Par ailleurs, 1 176 boîtes de conserves de thon, 50 000 paquets de cigarettes et 10 500 oeufs ont également été saisis.

Ces mesures interviennent dans le cadre de la lutte contre les hausses excessives et illégales des prix des produits de première nécessité. Les neuf fermetures administratives décidées par le gouverneur de Tunis concernent des infractions économiques graves.

Au total, 3 238 infractions économiques ont été relevées lors de 6 523 visites de contrôle effectuées par 950 équipes de surveillance. Parmi ces infractions, on dénombre 950 cas d'augmentations illégales des prix, 600 infractions en matière de facturation, 665 cas de non-affichage des prix et 300 refus de vente. D'autres infractions concernent le non-respect des règles de subvention (90 cas), des défauts de qualité des produits et l'utilisation de balances non conformes (111 cas), ainsi que la détention et la vente de marchandises d'origine inconnue (26 cas).

La répartition sectorielle des infractions fait état de 1 149 cas dans le secteur des fruits et légumes, 935 dans l'alimentation générale, 253 dans les oeufs et la volaille, 227 dans les boulangeries et pâtisseries, 139 dans le tabac, 209 dans les cafés, 128 dans la vente de poissons et 123 dans le secteur des viandes.

Par ailleurs, un programme spécial de contrôle a été lancé pour le secteur touristique, en coopération avec les ministères du Commerce, du Tourisme, de l'Intérieur et de la Santé. Ce programme, actif jusqu'au 15 août, cible les zones touristiques telles que La Marsa, Sidi Bou Saïd, Gammarth, La Goulette et Tunis ville, en inspectant cafés, restaurants, boutiques de produits traditionnels, pâtisseries, glaciers et points de vente en bord de plage et hôtels.

Depuis fin mai, environ 280 visites de terrain ont conduit à la constatation de 123 infractions, portant notamment sur la vente conditionnée, le refus de services, les pratiques discriminatoires, la tromperie des consommateurs et les augmentations de prix illégales.

Un second programme de contrôle routier a été lancé le 7 août pour surveiller le transport des produits agricoles, lutter contre la spéculation et garantir leur acheminement vers les marchés de gros officiels. En trois jours, 170 opérations de contrôle ont permis de relever 35 infractions et de saisir près de 6 tonnes de pastèques réintroduites sur le marché de gros de Bir Kasaa.