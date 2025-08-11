Tunisie: Ligue 1/1ère journée - Matches avancés - L'exploit de l'ASG et de la JSK

10 Août 2025
La Presse (Tunis)
Par Rafik El Herguem

Deux buts en 4 matches et deux nuls blancs, c'est tout à fait normal pour un début de saison. Les jambes sont encore lourdes avec des matches qui se sont joués sous une forte chaleur. A Gabes, l'ASG, qu'on a donnée largement battue devant l'EST, a réussi à rafler un point en or.

L'EST n'a pas trouvé son efficacité devant un adversaire qui n'a pas deux semaines de préparation pleine, mais qui a joué la défense et qui a cherché à remporter les duels. Ce nul n'a aucune conséquence sur les chances de l'EST, ce n'est qu'un premier match, mais Kanzari devra rectifier le tir et trouver les solutions face aux équipes qui jouent le bloc bas. A Kairouan, la JSK a sorti une bonne performance en gagnant devant l'ASSoliman avec un but vers la fin signé Koné.

Une victoire très précieuse pour une JSK dont le but est le maintien. A Métlaoui, les Cabistes ramènent un point et mettent fin à leur fragilité en déplacement après leur 0-0. A Radès, le CA, pas très en forme, a réussi le plus important grâce à un but tout beau de Mahmoud. L'ASM de Ameur Derbel a fait bonne figure malgré la défaite. On devra attendre les prochaines journées pour situer le niveau des clubs. Tout le monde est en rodage.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.