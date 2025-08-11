Tunisie: Ligue 1/1ère journée - Matches avancés - L'exploit de l'ASG et de la JSK

Deux buts en 4 matches et deux nuls blancs, c'est tout à fait normal pour un début de saison. Les jambes sont encore lourdes avec des matches qui se sont joués sous une forte chaleur. A Gabes, l'ASG, qu'on a donnée largement battue devant l'EST, a réussi à rafler un point en or.

L'EST n'a pas trouvé son efficacité devant un adversaire qui n'a pas deux semaines de préparation pleine, mais qui a joué la défense et qui a cherché à remporter les duels. Ce nul n'a aucune conséquence sur les chances de l'EST, ce n'est qu'un premier match, mais Kanzari devra rectifier le tir et trouver les solutions face aux équipes qui jouent le bloc bas. A Kairouan, la JSK a sorti une bonne performance en gagnant devant l'ASSoliman avec un but vers la fin signé Koné.

Une victoire très précieuse pour une JSK dont le but est le maintien. A Métlaoui, les Cabistes ramènent un point et mettent fin à leur fragilité en déplacement après leur 0-0. A Radès, le CA, pas très en forme, a réussi le plus important grâce à un but tout beau de Mahmoud. L'ASM de Ameur Derbel a fait bonne figure malgré la défaite. On devra attendre les prochaines journées pour situer le niveau des clubs. Tout le monde est en rodage.