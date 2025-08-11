Tunisie: Ligue 1 - 1ère journée - ESZ - Nouvelle équipe, même système

Malgré un effectif fortement remodelé, Anis Boujelbène fera confiance au système de jeu qui a déjà porté ses fruits.

La question que l'on se pose au sein des fans des Sang et Or de Zarzis avant ce premier match inaugural de la saison contre le CSS est simple et concrète : après les départs des joueurs de poids qui ont fait le bonheur et les bons résultats de l'ESZ la saison écoulée, l'entraîneur Anis Boujelbène a-t-il les moyens de rééditer ce grand exploit cette saison ?

Question légitime si l'on sait qu'après Houssem Hassen Romdhane, Younes Rached, Nassim Douihech, Seif Saber, le joueur le plus convoité de l'effectif des Zarzissiens, Ambrose Ochigbo, pierre angulaire du milieu de terrain, approché par le Club Africain et Al - Masry, vient d'être cédé pour le club le plus offrant Al Khour de Qatar. Le gain financier de ce dernier transfert est peut-être important mais sur le plan sportif il faut avouer que la perte est énorme.

Ça ne va pas être facile de colmater toutes les brèches causées par ces départs en masse.

Recrues en quête de percées

Bien entendu, Anis Boujelbène a tenté de rebâtir un autre socle d'équipe et un autre dispositif de jeu. Les Mohamed Hédi Jertila (arrière droit), Makram Sghaier ( défenseur central venant du CA), Louay Hamdi et Innocent Nshuti (attaquants) sont de bons éléments susceptibles de prêter main-forte aux coéquipiers de la Lamjed Rjili mais ils ont besoin d'un bon nombre de matches avec leurs nouveaux équipiers pour s'intégrer parfaitement dans le groupe et donner un vrai aperçu de leurs qualités et du plus qu'ils peuvent donner au collectif de l'équipe.

Ce premier match de la saison en déplacement contre le CSS n'inquiète pas pour autant l'entraîneur Anis Boujelbène. « C'est un bon test pour nous, ce match à l'extérieur», a-t-il avoué, précisant qu'il «gardera la stratégie du jeu en contre qui a été toujours été le point fort de l'ESZ même si les qualités des joueurs qu'il a sous la main ne sont pas aussi grandes que celles de ceux qui sont partis.

C'est aux nouveaux joueurs de s'intégrer et de s'imposer comme éléments polyvalents dans un système qui est dans la tradition de l'équipe de Zarzis et qui lui réussit pleinement». L'ESZ évoluera donc de la même manière que la saison passée même si les acteurs ne sont plus les mêmes.