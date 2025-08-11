Tunisie: Ligue 1/1ère journée - CA-ASM (1-0) - Succès mérité

Malgré un CA en rodage, le salut est venu de la pépite Sadok Mahmoud vers le dernier quart d'heure de jeu. Coaching gagnant de Faouzi Benzarti alors que Ameur Derbal a tardivement « lâché les chevaux »...

La 111e rencontre entre Clubistes et banlieusards du nord dans le cadre du championnat s'est déroulée hier. 55 succès pour le CA contre 23 victoires pour l'ASM, jusque-là le bilan historique des confrontations plaide largement en faveur du Club Africain. Début de la rencontre et voilà que l'ASM allume la première mèche avec Anouar Jouini qui tente de lober Yeferni (après une perte de balle de Zemzemi), en vain. 12', le CA répond par Zemzemi dont le tir cadré à ras de terre est intercepté par Hlel.

A son tour, l'ASM se montre menaçant sur contres éclair, sans pour autant avoir de suite dans les idées. 15', le CA occupe désormais le terrain et confisque le cuir mais l'Avenir reste bien regroupé et tente aussi de se projeter rapidement. 17', grosse activité du latéral Ben Ali sur le couloir gauche, sans bénéficier de soutien cependant, au moment de percer dans la zone de vérité adverse.

Jusque-là, le CA hérite de cinq corners contre aucun coup de pied de coin pour l'ASM. 25', c'est au tour de Ghaith Sghaier de voir son tir repoussé par le mur banlieusard. Par la suite, le rythme tombe d'un cran, quasiment jusqu'à la 48' où l'arbitre Bassem Belaïd siffle la mi-temps.

Un beau but

Ce faisant, même scénario de retour de pause avec un CA qui s'installe et pousse mais le bloc des gars du Saf Saf veille au grain et pas seulement. 56', Zemzemi enveloppe une frappe qui rase le montant de Hlel. A l'entame de l'heure de jeu, côté CA, seul Houssem Ben Ali a tiré son épingle du jeu, avec une activité offensive débordante, sans soutien à l'approche du « domaine réservé » adverse toutefois.

Compte tenu de tout cela, ce déficit d'activité global n'a pas échappé à Faouzi Benzarti qui lance un piston et un créateur dans l'arène. Coaching payant puisque Sadok Mahmoud va profiter d'un assist de Khadhraoui pour fusiller Sami Hlel à la 73' de jeu avec un beau tir à ras de terre.

A dix minutes du terme, après avoir lancé le régisseur Sadok Mahmoud, 19 ans, Faouzi Benzarti incorpore le porteur d'eau Yahia Mtiri, 20 ans, en lieu et place de Ghaith Sghaier. Quant au coach Ameur Derbal, il lance Islam Salem et le tout jeune Yassine Zouari afin de stimuler davantage les amorces offensives marsoises. A cinq minutes de la fin du temps réglementaire, Faouzi Benzarti pense à sécuriser en incorporant Didof à la place d'Ait Malek. Et ce point de vue lui donnera encore une fois raison puisque le CA va finalement s'imposer.

CA : Ghaith Yefreni, Ghaith Zaalouni, Hamza Ben Abda, Ali Youssef, Houssem Ben Ali, Moataz Zemzemi (Charfeddine Aoun), Ghaith Sghaier (Yahia Mtiri), Bilel Ait Malek (Tene Willis Didof), Philippe Kinzumbi (Sadok Mahmoud), Hamza Khadhraoui, Firas Chawat.

ASM : Sami Hlél, Mohamed Aziz Chaouech, Othman Karoui, Yousri Arfaoui, Oussema Jebali, Fares Neji (Houcine Mansour), Aziz Traidi (Yassine Zouari), Mohamed Amine Kahlaoui, Anouar Jouini (Taj Islam Salem), Ahmed Hadhri, Amanallah Ben Hamida.