Afrique Centrale: Basket/ Le Nord-Kivu clôture son championnat provincial à Beni - BC Virunga (H) et BBC Elite (F) sacrés champions

Le championnat de la Ligue provinciale de basketball du Nord-Kivu s'est achevé ce dimanche 10 août 2025 au stadium de basketball de la mairie de Beni, après huit jours de compétition intense, du 2 au 10 août.

En version masculine, le BC Virunga de Goma a été sacré champion après une large victoire face au BC The Young de Beni, sur le score de 86 à 55. Du côté des dames, le BBC Elite de Beni a remporté le trophée de l'équipe championne en s'imposant face au BBC Family de Butembo par 52 à 38.

Les représentants du Nord-Kivu au prochain championnat national de basketball, prévu à Kolwezi, sont désormais connus :

BC Virunga (Goma)

BC The Young (Beni)

BBC Elite (Beni, catégorie féminine)

Au total, dix équipes ont pris part à cette édition :

4 clubs féminins : 1 de Kasindi-Lubiriha, 1 de Butembo, et 2 de Beni

6 clubs masculins : 1 de Goma, 1 de Kasindi-Lubiriha, 2 de Butembo, et 2 de Beni

Ce championnat a permis de mettre en lumière le dynamisme du basketball dans la province, tout en offrant une plateforme de sélection pour les compétitions à venir.