Congo-Kinshasa: Pénurie d'eau potable à Kasindi-Lubiriha après des travaux routiers

Plusieurs quartiers sont actuellement privés d'eau potable dans la cité frontalière de Kasindi-Lubiriha, située à 80 kilomètres de la ville de Beni, (Nord-Kivu). Cette situation s'explique par l'endommagement des réseaux d'approvisionnement, consécutif aux travaux de nivelage réalisés dans le cadre de l'entretien des routes.

Selon la société civile locale, les quartiers Latin, Mwangaza et Congo ya Sika sont particulièrement touchés. Ce manque d'eau suscite de vives inquiétudes quant à une possible résurgence des maladies hydriques dans la région.

Paul Zaidi, premier rapporteur de la société civile, alerte :

« Puisque plusieurs tuyaux sont endommagés à ce jour et que, si rien n'est fait en urgence par les autorités politico-administratives mais aussi par le partenaire -- je cite Action pour le Développement Rural, actuellement payé pour entretenir les rues et avenues de Kasindi --, Kasindi-Lubiriha risque encore de connaître une pénurie d'eau potable ».

Il rappelle que Kasindi est une entité post-choléra, post-COVID-19 et post-Ebola, et que la population pourrait être contrainte de consommer l'eau non traitée de la rivière Lubiriha, avec tous les risques sanitaires que cela implique.

La société civile invite également l'Association des consommateurs d'eau potable de Kasindi à collaborer avec l'organisation en charge des travaux, en fournissant une cartographie du réseau de tuyaux. L'objectif : permettre aux ingénieurs de prendre les précautions nécessaires lors du nivelage, afin d'éviter d'autres dommages.

Contacté par Radio Okapi, le délégué du gouverneur dans la région affirme être informé de la situation. Il assure que des discussions sont en cours avec les techniciens de l'entreprise chargée de l'entretien des routes, en vue de la réhabilitation des réseaux d'approvisionnement endommagés.