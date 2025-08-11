Congo-Kinshasa: Rutshuru - Panique ce dimanche à Nyamilima après l'assassinat d'un chef de quartier

Un climat de peur s'est installé ce dimanche matin10 aout dans l'agglomération de Nyamilima, située dans le groupement de Binza, territoire de Rutshuru, au Nord-Kivu. C'est à la suite de la découverte du corps sans vie du chef de quartier Kiheka, retrouvé à son domicile.

Selon des sources locales, des hommes armés non identifiés se sont introduits nuitamment dans la résidence de la victime. Ils lui ont tiré plusieurs balles avant de prendre la fuite, sans laisser de traces.

Ce meurtre, survenu dans une zone sous contrôle de la rébellion du M23, ravive les inquiétudes d'une population déjà éprouvée par une recrudescence d'actes d'insécurité depuis près d'un mois. Les mêmes sources soulignent que cette situation alimente une tension croissante dans cette partie du territoire de Rutshuru.