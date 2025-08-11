Congo-Kinshasa: CAF - Les clubs congolais fixés sur leurs adversaires en Ligue des champions et Coupe de la Confédération

La Confédération Africaine de Football (CAF) a publié ce vendredi le tirage au sort des tours préliminaires des compétitions interclubs pour la saison 2025-2026. Les clubs congolais, longtemps dans l'incertitude en raison de l'arrêt anticipé du championnat et des recours devant le TAS, connaissent enfin leurs adversaires.

En Ligue des champions, le champion de la RDC (désigné provisoirement "RDC 1") affrontera Rivers United du Nigeria. Le vice-champion (RDC 2) devra se mesurer à El Merreikh du Soudan, un club expérimenté sur la scène continentale.

En Coupe de la Confédération, le vainqueur de la Coupe du Congo (RDC 2) croisera le FC Djabal des Comores, tandis que le troisième de la LINAFOOT (RDC 1) sera opposé au Pamplemousses FC de l'Île Maurice. Deux confrontations qui offrent aux Congolais de réelles chances de qualification.

Le calendrier des compétitions est déjà fixé :

Premier tour : 19 septembre 2025

Deuxième tour : 17 octobre 2025

Phase de groupes : 21 novembre 2025

Phase à élimination directe : 13 mars 2026.