Congo-Kinshasa: CAF - Les clubs congolais fixés sur leurs adversaires en Ligue des champions et Coupe de la Confédération

10 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La Confédération Africaine de Football (CAF) a publié ce vendredi le tirage au sort des tours préliminaires des compétitions interclubs pour la saison 2025-2026. Les clubs congolais, longtemps dans l'incertitude en raison de l'arrêt anticipé du championnat et des recours devant le TAS, connaissent enfin leurs adversaires.

En Ligue des champions, le champion de la RDC (désigné provisoirement "RDC 1") affrontera Rivers United du Nigeria. Le vice-champion (RDC 2) devra se mesurer à El Merreikh du Soudan, un club expérimenté sur la scène continentale.

En Coupe de la Confédération, le vainqueur de la Coupe du Congo (RDC 2) croisera le FC Djabal des Comores, tandis que le troisième de la LINAFOOT (RDC 1) sera opposé au Pamplemousses FC de l'Île Maurice. Deux confrontations qui offrent aux Congolais de réelles chances de qualification.

Le calendrier des compétitions est déjà fixé :

Premier tour : 19 septembre 2025

Deuxième tour : 17 octobre 2025

Phase de groupes : 21 novembre 2025

Phase à élimination directe : 13 mars 2026.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.