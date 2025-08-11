Tunisie: Alcool au volant - La Tunisie prépare un tournant législatif majeur

La cheffe de service par intérim chargée de la communication et de la circulation à l'Observatoire national de la sécurité routière, la capitaine Samia Massaoud, a annoncé qu'après les vacances parlementaires, l'Assemblée des représentants du peuple examinera une initiative législative visant à réviser le décret n°146 de 2000 du 24 janvier 2000, relatif aux dispositions spécifiques à la conduite sous l'influence de l'alcool et à la mesure du taux d'alcoolémie. L'objectif est de réduire les accidents de la route liés à la consommation d'alcool.

Dans une déclaration à l'agence TAP, Massaoud a précisé que l'adoption de cette révision permettrait aux services du ministère de l'Intérieur d'utiliser de nouveaux appareils capables de mesurer le taux d'alcoolémie en temps réel, sans recourir aux laboratoires d'analyses. Ces dispositifs faciliteraient la sanction des contrevenants et contribueraient à limiter les accidents.

Elle a rappelé que l'Observatoire national de la sécurité routière a lancé, le 31 décembre 2024, une campagne de sensibilisation pour prévenir les accidents dus à la conduite en état d'ivresse. Samedi dernier, en partenariat avec la Fédération tunisienne des compagnies d'assurance, la direction de la Sécurité nationale à Carthage et la section interrégionale du Nord-Est de l'Observatoire, une opération de sensibilisation a été organisée au rond-point « Felouka » à Gammarth. L'action, ciblant les conducteurs, a permis de constater que 30 % des contrevenants contrôlés conduisaient sous l'influence de l'alcool, tout en enregistrant leurs infractions et en les sensibilisant.

La responsable a ajouté que cette campagne, toujours en cours, se poursuivra dans les zones touristiques au cours des prochaines semaines, en impliquant citoyens, conducteurs, piétons et structures concernées, afin de réduire le nombre d'accidents causés par l'alcool au volant.