Afrique: Le programme de la Tunisie à l'Afrobasket 2025 dévoilé

10 Août 2025
La Presse (Tunis)

La sélection tunisienne de basket-ball, championne d'Afrique en titre, affrontera le Cameroun, le 13 août, en ouverture de sa campagne à l'Afrobasket- 2025 prévu du 12 au 24 août à Luanda, en Angola.

Le Cinq national qui évoluera dans le groupe B, croisera ensuite le fer avec le Nigeria vendredi, avant de clôturer le premier tour en donnant la réplique au Madagascar, dimanche prochain.

Pour rappel, le groupe A est composé de la Côte d'Ivoire, de la RD Congo, du Cap-Vert et du Rwanda, tandis que dans le groupe C figurent l'Angola, le Soudan du Sud, la Guinée et la Libye et dans le groupe D le Sénégal, le Mali, l'Egypte et l'Ouganda.

Programme des matches de la Tunisie :

Mercredi 13 août (17h30) : Tunisie - Cameroun

Vendredi 15 août (14h30) : Tunisie - Nigeria

Dimanche 17 août (14h30) : Tunisie - Madagascar

