Afrique du Nord: La 8e édition du Festival maghrébin du couscous célèbre le patrimoine culinaire à Tunis, Kairouan et Zarzis

10 Août 2025
La Presse (Tunis)

La huitième édition du Festival maghrébin du couscous se tiendra du 11 au 17 août 2025 dans la capitale tunisienne, ainsi que dans les villes de Kairouan et Zarzis.

Cet événement réunira amateurs et professionnels venus de Tunisie, d'Algérie, du Maroc et de Mauritanie.

Organisé par l'association « Nok'het Beladi » en partenariat avec l'Académie du couscous, le festival vise à rassembler passionnés de cuisine, artistes, journalistes et personnalités publiques autour du couscous, plat emblématique et authentique du Maghreb. Latifa Kahiri, fondatrice du festival et présidente de l'association, a rappelé que cet événement a pour objectif de célébrer et valoriser ce patrimoine culinaire ancestral.

Cette nouvelle édition intervient après l'inscription, en 2020, du couscous sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, une reconnaissance qui contribue à enrichir la culture et le tourisme authentique en Tunisie.

Les festivités ont débuté avec un concours national du couscous organisé les 12 et 13 juillet à Gammarth, dans la banlieue nord de Tunis. Le 8 août, un débat sur le couscous s'est tenu à l'espace Al Saqifa des Arts, dans la médina de Tunis.

Le festival ouvrira officiellement ses portes le lundi 11 août à Zarzis, avec le spectacle « Le couscous du bord de mer », animé par Latifa Khairi. Le 12 août, la scène accueillera la présentation « Le cri du poisson, ô mariée », proposée par Hana Arabie.

Le 13 août, le festival s'installera à Kairouan, capitale des Aghlabides, pour une table ronde et un concours intitulés « Graines féminines ».

Le 16 août à Tunis, les passionnés du couscous se réuniront à partir de 19h dans la banlieue nord, autour d'une exposition d'art culinaire, accompagnée d'animations et d'une séance de dégustation.

La clôture, prévue le 17 août, sera marquée par le spectacle « Al Bouzidia » de l'artiste plasticienne et poétesse Souad Chehibi, suivi d'un concert musical de la chanteuse Najha Jamal, mettant ainsi un point d'honneur à cette célébration gastronomique et culturelle.

