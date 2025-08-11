Congo-Kinshasa: Kinshasa - Affrontements entre les FARDC et les miliciens Mobondo à Maluku

Dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 août 2025, des affrontements ont éclaté entre les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et les miliciens Mobondo au village Mbankana, situé dans la commune urbano-rurale de Maluku, à Kinshasa.

Selon le capitaine Antony Mualushayi, porte-parole des opérations Ngemba, menées par les FARDC contre la milice Mbondo, les combats ont eu lieu dans une ferme appartenant à la société Congo Futur. Alertées par des coups de feu vers 23h00, les unités des FARDC déployées à proximité sont rapidement intervenues pour repousser l'attaque.

Bilan de l'opération, selon l'armée:

Trois miliciens Mobondo ont été neutralisés

Deux armes de type calibre 12 ont été récupérées

Plusieurs travailleurs pris en otage ont été secourus

Un employé de la ferme a été grièvement blessé, le pied sectionné à la machette par les assaillants. Grâce à l'intervention rapide des FARDC, sa vie a pu être sauvée, rapporte le capitaine Antony Mualushayi.

« Les opérations de ratissage se poursuivent dans la zone pour retrouver les miliciens en fuite et les mettre hors d'état de nuire », a-t-il poursuivi. La hiérarchie militaire félicite les troupes pour leur promptitude et appelle la population locale à faire preuve de vigilance.

Les FARDC invitent les habitants de Maluku à collaborer activement avec les forces de défense et de sécurité afin de préserver la paix et la stabilité dans la région.

Tensions persistantes

Les affrontements survenus dans la nuit du 9 au 10 août 2025 entre les FARDC et les miliciens Mobondo s'inscrivent dans une série de tensions persistantes dans la commune urbano-rurale de Maluku, à l'est de Kinshasa, où s'est infiltré ce groupe armé actif dans plusieurs zones du Grand Bandundu, voisin.

Il est accusé par les FARDC de :

Tortures et traitements inhumains sur des civils

Prises d'otages

Tentatives d'imposition de faux chefs coutumiers

Violations graves des droits humains

Mbankana où s'est déroulé l'affrontement du 9 août, est l'un des foyers de tension. Les miliciens Mobondo y ont mené plusieurs attaques contre des fermes et des civils.