Ile Maurice: Élan de solidarité pour la fillette abandonnée

10 Août 2025
L'Express (Port Louis)
Par Santana Ponceneau

L'histoire de ce nourrisson retrouvé le mardi 5 août dans un sac de riz accroché à un portail à Stanley continue de bouleverser. Entre mercredi et jeudi, la Brigade pour la protection de la famille a reçu pas moins de 15 demandes de personnes souhaitant accueillir la petite fille alors même qu'aucune d'elles ne figure sur la liste officielle des familles d'accueil agréées.

À l'hôpital Victoria à Candos, où elle est toujours admise dans le service Special Baby Care, la fillette se porte bien, selon les médecins, même si elle reste sous surveillance médicale. En parallèle, les marques de générosité se multiplient : couches, vêtements, lait et autres articles pour bébé ont été déposés à la fois à la police et à l'hôpital. La mère, en revanche, demeure introuvable et les enquêteurs poursuivent leurs recherches.

Pour rappel, la ministre de l'Égalité des genres, Arianne Navarre-Marie, s'est rendue au chevet du bébé dès sa découverte et a lancé un appel à la mère, l'invitant à se manifester afin de recevoir soutien et accompagnement. En attendant, la petite reste hospitalisée au centre d'un élan de solidarité qui ne faiblit pas.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.