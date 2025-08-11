Ile Maurice: Élan de solidarité pour la fillette abandonnée

L'histoire de ce nourrisson retrouvé le mardi 5 août dans un sac de riz accroché à un portail à Stanley continue de bouleverser. Entre mercredi et jeudi, la Brigade pour la protection de la famille a reçu pas moins de 15 demandes de personnes souhaitant accueillir la petite fille alors même qu'aucune d'elles ne figure sur la liste officielle des familles d'accueil agréées.

À l'hôpital Victoria à Candos, où elle est toujours admise dans le service Special Baby Care, la fillette se porte bien, selon les médecins, même si elle reste sous surveillance médicale. En parallèle, les marques de générosité se multiplient : couches, vêtements, lait et autres articles pour bébé ont été déposés à la fois à la police et à l'hôpital. La mère, en revanche, demeure introuvable et les enquêteurs poursuivent leurs recherches.

Pour rappel, la ministre de l'Égalité des genres, Arianne Navarre-Marie, s'est rendue au chevet du bébé dès sa découverte et a lancé un appel à la mère, l'invitant à se manifester afin de recevoir soutien et accompagnement. En attendant, la petite reste hospitalisée au centre d'un élan de solidarité qui ne faiblit pas.