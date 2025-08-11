Ile Maurice: Une série de morts suspectes de chiens dénoncée

10 Août 2025
L'Express (Port Louis)

Plusieurs habitants de Crève-Coeur sont profondément inquiets après la découverte de plusieurs chiens retrouvés morts dans des conditions suspectes. Parmi eux, une propriétaire a signalé la mort de son chien Patouf, un mâle de 13 mois de race mixte, retrouvé sans vie devant son domicile sur Robinson Road. La maîtresse de l'animal suspecte un empoisonnement, d'autant que d'autres chiens du voisinage avaient été découverts morts dans des circonstances similaires la veille. Le chien a depuis été enterré sur un terrain voisin.

Dans la même soirée, d'autres résidents de Crève-Coeur ont également porté plainte pour des cas de maltraitance animale. Ces signalements proviennent notamment d'une auxiliaire de bibliothèque, d'une caissière et d'un directeur d'entreprise, tous témoins ou victimes de situations similaires dans le quartier. Face à ces plaintes multiples, les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de ces décès et identifier d'éventuels responsables.

