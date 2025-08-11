Nigeria: Les régions du nord du pays souffrent de la faim

Abuja — Selon la Croix-Rouge internationale, plus de trois millions trois cent mille personnes sont confrontées à une situation d'insécurité alimentaire dans le nord-est du Nigeria.

La plupart de ces personnes sont des agriculteurs touchés par le problème de l'insécurité dans la région, qui les oblige à abandonner leurs terres et les empêche d'accéder à leur seule source de revenus. Ce problème touche également les pêcheurs d'autres régions du pays, comme le rapporte le quotidien nigérian Daily Trust.

Des raisons sécuritaires empêchent les premiers d'exploiter les pâturages pour leur bétail et les seconds d'accéder aux eaux du lac Tchad et des principaux fleuves, tels que le Niger et le Taraba. Tous deux sont touchés par les actions des groupes armés et des bandits qui sévissent dans les régions du nord du Nigeria.

La situation dans les régions du nord-est, souligne la Croix-Rouge, a déclenché des processus et des phénomènes qui touchent les populations en difficulté : abandon des foyers, travail des enfants, taux élevés d'abandon scolaire, mariages précoces. Les régions du nord-ouest sont également touchées par les mêmes problèmes. Selon la Croix-Rouge, les enfants de moins de cinq ans et les femmes allaitantes font partie des catégories les plus touchées.

Une réponse concernant le nombre de personnes touchées par l'insécurité alimentaire a été donnée par l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), et elle ne concerne pas seulement les régions du nord, mais les vingt-six États de la Fédération. Selon la FAO, le risque est que plus de trente millions de personnes soient touchées par l'insécurité alimentaire cet été, qui correspond à la saison précédant la récolte, lorsque la population agricole du pays est la plus exposée à ce risque.

La Croix-Rouge internationale s'est mobilisée pour réduire les conséquences de cette situation. Depuis le début de l'année 2025, 21 000 familles ont reçu des semences qu'elles peuvent cultiver pendant la saison sèche et la saison humide, ainsi que des outils agricoles pour faciliter la production agricole et améliorer l'efficacité. Le soutien apporté par l'organisation internationale vise également à diversifier l'alimentation, avec du maïs, du riz, des tomates et du gombo, et prévoit la réparation des structures d'approvisionnement en eau pour l'agriculture.

Les mesures mises en place par la Croix-Rouge internationale risquent de ne pas être suffisantes pour résoudre le problème de l'insécurité alimentaire. Ce n'est que la conséquence d'autres problèmes sous-jacents, à commencer par la présence de groupes violents.

À cette situation s'ajoutent les effets du changement climatique, qui est également une source de migrations internes.

Au Nigeria, le phénomène du changement climatique a pris deux formes : celle de la sécheresse et celle, opposée, des inondations. La première touche les régions du nord-ouest et la seconde celles de l'est. Ces deux zones sont également celles qui fournissent les principaux produits agricoles à l'ensemble du pays. Si la production diminue, les effets se font surtout sentir dans les régions du sud, où la densité de population est élevée.

Le Nigeria a une population en croissance et figure parmi les pays les plus peuplés du monde. Les instabilités internes provoquées par l'insécurité alimentaire risquent d'avoir des effets plus larges et incalculables.