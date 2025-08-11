Ile Maurice: Argent et vin de messe dérobés

10 Août 2025
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Un cambriolage a été signalé à la chapelle Saint-Joseph, située le long de la route Royale à Surinam, dans la nuit du 7 au 8 août 2025. Les malfaiteurs auraient forcé une porte en aluminium pour pénétrer dans les lieux.

Selon les informations recueillies, un tronc à dons ainsi que sept bouteilles de vin de messe ont été emportés. La valeur totale du butin est estimée à environ Rs 12 400, tandis que les dégâts matériels sont évalués à Rs 3 000. Aucun suspect n'a encore été identifié, et l'église ne dispose pas de caméra de surveillance. Une enquête est en cours afin de retrouver les auteurs de ce vol.

