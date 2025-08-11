Ile Maurice: Suresh Seebaluck dénonce des ingérences politiques et exige le respect des règles

Une circulaire datée du 8 août et signée par le Chef de la fonction publique, Suresh Seebaluck (photo), a jeté un pavé dans la mare administrative. Dans ce document, le secrétaire du Cabinet adresse une mise en garde ferme aux fonctionnaires, dénonçant des pratiques jugées inacceptables et incompatibles avec les normes de professionnalisme attendues dans la fonction publique.

Le ton employé est inhabituellement direct. Suresh Seebaluck se dit «consterné» par le fait que des hauts fonctionnaires et leurs subordonnés auraient volontairement ignoré leurs nouvelles affectations. Pire, ces décisions de refus ou de blocage seraient parfois encouragées ou influencées par des «personnalités politiques», qui s'ingéreraient dans les processus d'affectation et de transfert.

Pour le Chef de la fonction publique, ce mode de fonctionnement relève d'une «approche totalement non professionnelle» et constitue une menace pour le bon fonctionnement du système administratif. Il rappelle que les fonctionnaires ont pour mission de servir l'État et les citoyens avec impartialité, en respectant les procédures établies.

Toute manoeuvre visant à contourner ces procédures fragilise, selon lui, le socle même de l'administration publique, qu'il présente comme «le fondement du progrès et du développement du pays». Suresh Seebaluck réaffirme un principe clé : les promotions et affectations doivent être effectuées uniquement sur la base des règles établies et non sous l'influence de personnes extérieures. Il prévient que toute répétition de ces «manoeuvres inacceptables» entraînera des mesures appropriées, sans exception.

Parmi les changements notables : Chandanee Jhowry quitte le ministère de la Santé et du Bien-être pour rejoindre celui de l'Enseignement supérieur, tandis que Navindsing Jugmohunsing effectue le chemin inverse. Nooreena Hosany passe du ministère de l'Environnement à celui des Transports terrestres; et Vijay Kumar Mudhoo, jusque-là Deputy Permanent Secretary au ministère de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale, rejoint le ministère de l'Environnement.

Anjanee Devi Ramasamy, en provenance du ministère des Transports terrestres, est affectée au département de la Sécurité sociale. Ashna Gunputh, actuellement au ministère du Travail et des Relations industrielles, intègre le ministère des Infrastructures nationales où elle assumera les fonctions de Deputy Permanent Secretary. Enfin, Horatio Caine est transféré du ministère des Arts et de la Culture à celui de l'Agro-Industrie, au sein de sa division agro-industrielle.

Suresh Seebaluck insiste, dans son message, sur la discipline et la rigueur comme valeurs cardinales de la fonction publique.