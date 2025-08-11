Congo-Kinshasa: 200 jeunes formés à l'entrepreneuriat pour lutter contre l'oisiveté et l'insécurité dans la ville de Muanda

Deux cents jeunes de la cité côtière de Muanda, dans la province du Kongo Central, ont clôturé, samedi 9 aout, une formation intensive axée sur l'entrepreneuriat, l'éducation financière et le leadership. Cette initiative, portée par DRC Enterprise Development avec le soutien financier de l'ONG J.A Africa et en collaboration avec la société pétrolière Perenco, vise à autonomiser la jeunesse locale et à renforcer la sécurité communautaire.

Organisée du 6 au 9 août au complexe sportif Baudouin BUKEDI de Perenco, la formation a rassemblé des jeunes âgés de 16 à 25 ans. Pendant quatre jours, les participants ont été initiés, gratuitement à des modules pratiques sur :

La conception et la gestion de projets

Les stratégies de financement

Le leadership et la prise d'initiative

Le dernier jour, les jeunes ont présenté des projets concrets, conçus pour répondre aux besoins de leur communauté.

Des jeunes motivés et engagés

Les bénéficiaires ont salué cette opportunité, soulignant qu'elle leur permettra de s'occuper utilement et d'éviter l'oisiveté, souvent à l'origine de comportements déviants et de l'insécurité dans leur environnement.

« Grâce à cette formation, nous avons désormais les outils pour créer nos propres entreprises et contribuer au développement de Muanda », a déclaré l'un des participants.

La formation a été entièrement gratuite et s'est conclue par la remise de brevets aux jeunes ayant réussi les tests d'évaluation. Une deuxième vague de deux cents jeunes est attendue dès le début de cette semaine pour bénéficier du même programme.