Ile Maurice: Le ministère des Finances dans l'embarras

La polémique enfle autour de la Porsche Macan acquise par l'ancien commissaire de police (CP) Anil Kumar Dip (photo) à un prix défiant toute concurrence. Lors d'un entretien accordé à la MBC, ce dernier a confirmé les informations publiées dans notre précédente édition de l'express-dimanche sur les conditions dans lesquelles il a pu acheter ce véhicule estimé à environ Rs 6 millions neuf, pour seulement Rs 415 140. Selon ses explications, la transaction se serait déroulée dans le strict respect des procédures.

Anil Kumar Dip affirme avoir adressé une demande officielle au Prime Minister's Office pour acquérir la Porsche. Celle-ci aurait été évaluée par un Government Valuer, qui a fixé sa valeur à Rs 415 000. Ce montant a été déduit de sa lump sum lors de son départ à la retraite, le 13 novembre 2024.

«Loto-la kout Rs 415 000 e dan mo lump sum finn dedwir sa», a-t-il déclaré, en ajoutant qu'il n'a jamais utilisé de voiture neuve pendant son mandat, bien qu'il y fût éligible. Pour des raisons de sécurité, il précise avoir utilisé sept véhicules différents à tour de rôle. «Vie vie loto kan loto an pann lerla mo sanze», a-t-il expliqué.

Si ces déclarations confirment en grande partie les éléments déjà révélés, elles soulèvent néanmoins de nouvelles interrogations, notamment sur le rôle du ministère des Finances et la méthode d'évaluation du Government Valuer. Nos questions adressées au ministère des Finances pour savoir si ce montant avait été approuvé sous l'ancien gouvernement, en s'appuyant sur les réductions prévues par le rapport du Pay Research Bureau (PRB) 2021, sont toujours sans réponse une semaine après notre demande.

Le rapport PRB 2021 offrait au commissaire de police, au moment de son départ à la retraite, deux possibilités. La première consistait à se voir attribuer un véhicule gouvernemental dans une limite de valeur fixée, utilisable pour ses fonctions officielles et personnelles. La seconde prévoyait une exemption totale des droits de douane pour l'achat d'un véhicule d'une cylindrée maximale de 2 000 cm3 , assortie des allocations correspondantes. Anil Kumar Dip avait choisi la première option et a ainsi acquis la Porsche Macan, qui a été livrée le 16 novembre 2024.

La question centrale demeure : comment un tel véhicule a-t-il pu être évalué à moins d'un quart de sa valeur sur le marché de l'occasion ? Selon les calculs habituellement appliqués pour l'amortissement d'un véhicule de ce type, la valeur résiduelle ne pouvait pas descendre aussi bas.

Acquise neuve en 2018 pour environ Rs 6 millions, la Porsche aurait valu autour de Rs 4,8 millions en 2019, puis environ Rs 4,08 millions en 2020. En poursuivant les déductions annuelles de 15 %, elle serait tombée à environ Rs 3,468 millions en 2021, Rs 2,948 millions en 2022, Rs 2,506 millions en 2023, et avoisinerait Rs 2,13 millions en 2024.

L'écart entre cette estimation et les Rs 415 000 retenues par l'évaluateur officiel interpelle. D'autant que, selon certaines informations, l'ancien commissaire de police aurait déjà revendu la Porsche pour un montant cinq fois supérieur à celui qu'il avait payé. Nous avons également sollicité le ministre délégué aux Finances, Dhaneshwar Damry, pour obtenir des explications sur l'évaluation effectuée. À ce jour, il n'a pas encore répondu à nos questions. Ce silence entretient le flou et alimente la controverse.