Congo-Kinshasa: Journée internationale des peuples autochtones - Appel à la mise en oeuvre de la loi protégeant ces peuples

Des ONG congolaises ont dénoncé, samedi 9 aout, les conditions de vie « calamiteuses » dans lesquelles vivent des centaines de familles autochtones, notamment dans l'Est de République démocratique du Congo (RDC), où l'insécurité persistante aggrave leur vulnérabilité. Ces organisations se sont exprimées à l'occasion de la Journée internationale des peuples autochtones.

Cette célébration en RDC est l'occasion pour plusieurs organisations de défense des droits humains de dresser un état des lieux de la situation des peuples autochtones, en particulier les Pygmées. Malgré quelques avancées sur le plan légal, les conditions de vie du peuple pygmées reste précaire, selon ces organisations locales

Le Foyer de développement pour l'autopromotion des personnes indigentes et en détresse (FDAPID), une organisation engagée dans la protection et la promotion des droits des Pygmées au Nord-Kivu, a lancé un appel aux autorités congolaises.

Vicar Hangi Batundi, coordonnateur national de FDAPID, déclare :

« Ce qui est à féliciter, c'est qu'il y a des avancées sur le plan légal, parce que la RDC dispose d'une loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones, Pygmées ».

Il insiste sur la nécessité de veiller à la mise en oeuvre effective de cette loi, tout en soulignant les défis majeurs auxquels ces communautés sont confrontées :

« Certains vivent dans des zones d'insécurité totale, sans accès à la forêt, perdent leurs terres, et ne peuvent pas jouir de leurs droits. La vie devient de plus en plus compliquée pour les peuples autochtones. »

FDAPID appelle les décideurs, tant au niveau national qu'international, à se mobiliser pour apporter des réponses durables aux besoins des peuples autochtones, dont les droits fondamentaux restent trop souvent bafoués.