Ile Maurice: Emtel - Rs 1,97 milliard de revenus de janvier à juin 2025

Emtel a dévoilé ses résultats financiers du premier semestre, le 8 août 2025 à Ébène. Ainsi, des revenus à la hauteur de Rs 1,97 milliard sont enregistrés pour les six premiers mois de 2025, soit une progression de 10,8 % par rapport à la même période de 2024.

Au niveau de la connectivité 5G, Emtel se positionne comme l'un des leaders de la transformation numérique, avec un réseau 5G couvrant désormais 90% de la population. Kresh Goomany, Chief Executive Officer (CEO) d'Emtel explique : «Nous avons atteint une couverture 5G de 90 % de la population sur l'ensemble de l'île à la fin du mois de juin, ce qui illustre des progrès significatifs réalisés dans le cadre de notre stratégie d'expansion continue des infrastructures de réseau.»

Les paiements numériques ont également connu une progression notable à travers l'application fintech Blink, avec un doublement du nombre et de la valeur des transactions effectuées sur cette plateforme. Le CEO d'Emtel confirme la vision stratégique de l'entreprise : «Nous sommes déterminés à renforcer notre position d'acteur numérique tourné vers l'avenir, en créant de la valeur dans les segments grand public, résidentiel et entreprise, y compris dans les services fintech. Nous redoublons ainsi d'efforts en matière de croissance de la clientèle, d'excellence opérationnelle et de plateformes numériques évolutives».

Il souligne également une étape clé franchie le 29 mai dernier, avec l'entrée d'Emtel au Stock Exchange of Mauritius Sustainability Index (SEMSI). Depuis son entrée en bourse, Emtel a aussi distribué deux dividendes à ses actionnaires. Emtel a réalisé un gain de Rs 1,62 milliard, après avoir cédé une participation de 25,15 % dans MC Vision. Grâce à cette transaction, les capitaux propres totaux de l'entreprise s'élèvent à hauteur de Rs 1,22 milliard.

Emtel confirme ainsi sa trajectoire de croissance grâce à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, la croissance de la clientèle, l'adoption accrue des services diversifiés et les investissements stratégiques continus dans les infrastructures de pointe, les technologies émergentes et le personnel.