Ile Maurice: Neelkanth Dulloo - «Je suis heureux d'être ni député ni ministre...»

interview

Cette semaine dans l'émission Décryptage, l'avocat engagé, mais frustré, fidèle, mais critique, évoque avec lucidité son parcours, son rôle dans l'ombre et appelle à un profond «reset» du système mauricien. Il revient sur son implication active dans la circonscription n° 4 malgré l'absence de ticket aux dernières élections, réaffirmant sa loyauté à l'Alliance du changement.

Aux dernières élections, vous étiez très actif dans la circonscription no 4 où vous étiez «campaign manager». Avez-vous une certaine déception de ne pas avoir eu de ticket surtout qu'il se chuchotait que c'était prévu ?

Mo kontan mo pann vinn minis ou depite kan mo get sitiasion kot mo bann kamarad ete zordi. (Rires). Malheureusement, situation économique oblige. Mes amis députés ou ministres sont dans une situation pénible car ils ne peuvent pas faire plaisir au peuple mais je garde espoir que ça va s'arranger dans les prochaines années.

Je me suis engagé avec le Dr Ramgoolam depuis sa défaite en 2014 et on s'est rapproché après les attaques du MSM contre lui et surtout après son arrestation. C'est le 8 février 2020 que Navin Ramgoolam m'a dit d'aider dans la circonscription no 4 et qu'il allait me donner un ticket là-bas.

J'avais refusé au début mais il m'a dit qu'il m'avait choisi parmi ses soldats. Après la mort de Kistnen, il y a eu un rapprochement avec Rezistans ek Alternativ et Ashok Subron avec qui j'ai beaucoup parlé et pas seulement politique. Puis je lui ai cédé ma place dans la circonscription car je suis habitué aux sacrifices. Il y avait Sarojini Seeneevassen et moi.

Parlons actualité. Anishta Babooram «junior minister» à l'Égalité des genres publie sur Facebook pour parler d'un malaise avec la ministre Arianne Navarre-Marie. Cette friction devient publique et tout le monde en parle. Le Premier ministre décide de la bouger à la Santé. Ça donne la perception que la communication est mauvaise au sein de l'alliance pour qu'une «junior minister» ait dû passer par Facebook pour se faire entendre. Ça crée aussi un mauvais précédent où demain un autre député insatisfait peut mettre un post sur Facebook et exiger d'être ministre...

Vous avez raison en disant cela et je ne dis pas le contraire mais ça s'applique à la politique tintin vini plore zet lekor dan laboutik pa pou kit laboutik si pa gagn sa bonbon dans vitrinn la. Il ne faut pas en faire un drame mais prendre cette situation comme une leçon même si le Premier ministre l'a résolu rapidement en bougeant Anishta Babooram à la Santé où il y a un gros travail à faire.

La leçon à retenir de cette friction administrative entre les deux ministres c'est l'homme et la femme qui travaillent en tant qu'administrateurs et retenir la leçon que les ministres design accountability, policy et responsabilité et que les junior ministers ont des delegated scopes pour travailler avec des civil servants neutres. Les junior ministers doivent prendre les rapports d'audit de leur ministère et empêcher les gaspillages.

Pensez-vous que le poste de «junior minister» est important ?

Oui et je pense qu'il faudrait cohabiter avec le système de PPS et junior minister. C'est chagrinant quand je vois les gens appeler les ministres ou députés pour dire que la fourniture d'eau a été interrompue, pour dire qu'il y a une panne de courant mais où est la responsabilité de la CWA ou du CEB? Quand il y a des problèmes d'inondation, où est la responsabilité de ces inspecteurs qui ont donné des permis ou encore où est la responsabilité de la municipalité. Bizin komans met lame are zot ris par zorey amenn zot laba.

Avant quand il pleuvait, l'eau évacuait vite mais aujourd'hui quand vous voyez qu'il va pleuvoir à Port-Louis vous frôlez la crise cardiaque quand votre voiture va se transformer en bateau. Il y a eu beaucoup de constructions illégales. Combien de fois j'ai vu des ambulances bloquées dans le trafic ?

Il faudrait deux shift systems car il y a trop de trafic le matin. 08 h à 14 h et 14 h à 20 h. Vous pouvez débarquer au travail à 10 h ou autre shift travailler jusqu'à 22 h. On peut le faire si on le réajuste pour faciliter la vie de tout le monde. Il faut le faire sinon un jour il faudra utiliser des hélicoptères pour entrer dans la capitale.

Vous évoquiez votre affinité avec le Parti travailliste plus tôt avec beaucoup de fierté. Êtes-vous toujours fier aujourd'hui quand vous entendez les critiques sur le terrain à propos des promesses électorales non tenues ?

Ce ne sont pas des mensonges. C'est comme quand je dis à ma fille que je vais l'emmener acheter tout ce qu'elle veut mais la veille il y a eu un souci où tout l'argent est fini. Je ne dis pas qu'on ne va pas partir mais on ira après. J'entends Rama Sithanen dire qu'il suit l'économie de Maurice depuis plus de 40 ans. Où sont les grands économistes qui parlaient beaucoup après les budgets ?

Je ne les vois plus. Au moins le gouvernement cherche des solutions même si je suis acculé par ça. Trwaziem az apel mwa dir mo pou pay sa bien ser. Il y a 24 ministères ? Pourquoi ne pas choisir 12 pour générer de l'argent ? Il faut un national reset de l'agriculture, de l'emploi. On n'est pas intéressé à savoir ce que l'ancien a fait mais plutôt ce que le nouveau fera.

Préparons le deuxième budget déjà. Ou pa kapav aste enn loto 3.4 million. Ces gens qui appellent pour avoir un permis pour opérer car ils veulent travailler alors que ceux qui ont déjà le permis ne travaillent pas. Je suis pour le 24/7 pour les commerces aussi.

Laissons le pays travailler. Arrêtons avec le système d'Animal Farm. Les jeunes doivent aussi s'intéresser au pays. Certaines ne connaissent même pas le nom du président de la République ou du vice-président. Pire ils viennent rarement s'adresser au peuple. Même le gouverneur de la Banque de Maurice.

Il y a certaines personnes qui ne le connaissent pas. Il doit venir s'adresser au peuple un peu. Navin Ramgoolam inn pran sarz reform pension. Be lezot kote? Ramgoolam kone li sa lekip la pa serye dan travay la me zot dir zot pe swiv? Ki pe swiv? Zot konn zis pou zot. Les ministres doivent s'adresser au peuple plus souvent. Lepep pa kapav nek tann sigaret monte. Si mo mont enn parti politik la mo remet laz pension 60 an, mo bes pri sigaret, mo legaliz gandia. Ki arive? À bon entendeur...

Un mot sur l'affaire de «reward money»?

Je pense que les enquêtes doivent se faire pas seulement sur les policiers mais aussi dans les banques car je pense qu'il y a connivence. Je sais que la FCC a une longueur d'avance dans cette enquête sur la mafia. La cour aussi est en avance. Ces voitures saisies à la FCC. Pourquoi ne pas les vendre et mettre l'argent sur un compte ? Ces voitures finissent à la casse pourries. C'est aussi un autre problème de prise de décision.

Personne ne sait qui doit prendre des décisions. Il faut plus d'autonomie pour les autorités. L'inspecteur dit qu'il doit demander au Chief inspector, le CI à l'ASP, l'ASP demande au DCP, le DCP demande au CP, le CP demande au Premier ministre et ce dernier dit qu'il doit demander à sa femme. Et sa femme à sa belle-mère car son mari était Premier ministre. Il faut implémenter des choses comme des bracelets électroniques.