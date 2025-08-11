Ile Maurice: Un homme pris à partie après un accident

10 Août 2025
L'Express (Port Louis)
Par Santana Ponceneau

Un homme âgé de 34 ans, habitant la Résidence La Cure, a été victime d'une agression avec préméditation le vendredi 8 août vers 17 heures, sur Chandrabose Street, à Vallée-des-Prêtres. Dans sa déclaration, il affirme qu'un véhicule privé de couleur rouge, utilisé comme taxi informel, s'est arrêté devant lui alors qu'il circulait à moto. Le conducteur aurait ensuite reculé et percuté l'avant de la moto, causant des dommages au deux-roues.

Après cet incident, la victime a tenté de trouver un accord à l'amiable avec le conducteur, qui serait, selon lui, devenu agressif et a proféré des insultes. Mais ce n'est pas tout : ce dernier serait ensuite allé chercher un objet tranchant d'environ 30 centimètres avant de revenir frapper la victime au niveau du cou, occasionnant une blessure. Le trentenaire a reçu des soins à l'hôpital Dr Jeetoo.

Alertée, la police a ouvert une enquête et le suspect est activement recherché.

