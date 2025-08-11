Addis-Abeba — Les gouvernements africains cherchent à obtenir des ajustements de dernière minute aux droits de douane américains draconiens instaurés par le président américain Donald Trump, avertissant que ces droits pourraient aggraver le chômage dans des économies déjà fragiles.

L'Afrique du Sud a déclaré que le président Cyril Ramaphosa s'était entretenu avec Trump avant l'entrée en vigueur de droits de douane de 30 % sur certaines exportations sud-africaines, et les deux dirigeants ont convenu de poursuivre les discussions.

Pretoria estime qu'une issue négociée est encore possible malgré les récentes critiques de Trump à l'égard du pays.

L'administration Trump a également déclaré avoir suspendu son aide à l'Afrique du Sud, l'accusant de politiques « anti-blanches » et « anti-américaines », une accusation que Pretoria rejette.

Le Botswana et le Lesotho voisins ont également exprimé l'espoir d'une amélioration des conditions.

Le Lesotho, dont l'industrie textile fournit des marques comme Levi's aux États-Unis, a vu ses droits de douane menacés de réduction de 50 % à 15 %, mais les responsables affirment que même ce niveau met en péril des milliers d'emplois industriels et de petites entreprises.

Ces droits de douane interviennent alors que des mois d'incertitude ont déjà perturbé les commandes et les investissements, et que les responsables américains insistent sur la nécessité de ces mesures malgré les signes de tension dans l'économie américaine.

Le président sud-africain Ramaphosa a également déclaré s'être entretenu avec Trump, certains pays africains espérant pouvoir encore négocier des taux de droits de douane qui menacent d'accroître le chômage dans des pays déjà confrontés à des taux de chômage élevés.

Le président a déclaré que Trump et lui s'étaient entretenus mercredi avant l'entrée en vigueur vendredi de droits de douane élevés de 30 % sur certaines exportations sud-africaines vers les États-Unis. Le communiqué précise que les deux dirigeants « s'engagent à poursuivre leurs échanges ».

L'Afrique du Sud a déclaré qu'elle pensait pouvoir encore négocier avec les États-Unis, malgré les critiques particulièrement virulentes de Trump à son égard.

L'administration Trump a déclaré qu'elle avait suspendu l'aide et l'assistance à l'économie la plus diversifiée d'Afrique en raison de ce qu'elle appelle ses politiques anti-blanches et anti-américaines.