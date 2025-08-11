Congo-Kinshasa: Ituri - Plus de 10 000 déplacés veulent rentrer chez eux, mais la menace des ADF persiste

11 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Plus de 10 000 déplacés originaires des chefferies de Walese Vonkutu et de Banyali Tchabi, à Komanda, dans la province de l'Ituri, réfugiés sur les sites de Kobonge et Baiti ou hébergés dans des familles d'accueil, ont confié leur désir ardent de regagner leurs villages à une délégation de la MONUSCO, en visite dans la zone le 8 août.

Mais leur quotidien est marqué par la précarité.

La dernière aide humanitaire remonte au 30 mai 2025, depuis, ils survivent grâce à la mendicité ou à de petits travaux. Certains dénoncent des traitements humiliants, d'autres évoquent des violences sexuelles subies par des femmes dans les champs.

« Nous vivons comme des oubliés. Nos femmes sont exposées à des viols lorsqu'elles vont cultiver dans la brousse. Nous avons tout perdu en fuyant les rebelles. Jusqu'à quand allons-nous vivre ainsi ? », s'interroge un déplacé.

Le retour reste impossible : les villages sont toujours sous la menace des rebelles ADF et de groupes armés locaux. Les déplacés appellent les autorités militaires à rétablir la sécurité pour espérer retrouver une vie normale.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.