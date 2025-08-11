Congo-Kinshasa: Suminwa II - Les femmes représentent 32 % de l'effectif gouvernemental

Avec 17 femmes sur 53 membres, le Gouvernement Suminwa II affiche une représentation féminine de 32 %, en légère hausse par rapport aux 31 % du précédent exécutif. Une progression symbolique, mais significative, dans un paysage politique longtemps dominé par les hommes.

Si aucune femme n'occupe le poste de vice-Premier ministre, plusieurs d'entre elles sont à la tête de ministères stratégiques comme ministres d'Etat. Thérèse Kayikwamba Wagner conserve les Affaires étrangères et la Francophonie, Raïssa Malu reste à l'Éducation nationale, Ève Bazaiba prend les Affaires sociales et Acacia Bandubola hérite des Hydrocarbures.

D'autres figures féminines occupent des portefeuilles clés : Marie-Thérèse Sombo à l'Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique, Marie Nyangé Ngambo à l'Environnement, Yolande Elebe à la Culture, Onège Nsele Mpimpa aux Affaires foncières, Julie Mbuyi Shiku au Portefeuille, Micheline Ombahe Kalama au Genre et Grâce Emi Kutinho à la Jeunesse.

Les ministères délégués sont également dominés par des femmes : Arlette Bahati Tito (Environnement et Climat), Angel Bangasa Yogo (Urbanisme) et Irène Esambo (Affaires sociales et handicap).

Enfin, trois vice-ministres femmes complètent cette présence féminine dans les sphères stratégiques : Eugénie Tshela à l'Intérieur, Noëlla Ayeganagato aux Affaires étrangères et Gracia Yamba Kazadi aux Finances.