Congo-Kinshasa: Walikale - Près de 15 000 habitants de Buleusa privés d'eau potable depuis deux mois

11 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Environ 15 000 habitants de la cité de Buleusa, située dans le territoire de Walikale au Nord-Kivu, n'ont pas accès à l'eau potable depuis deux mois en raison des dommages subis par le réseau d'adduction.

Ce manque d'eau potable dans cette partie du groupement Ikobo résulte de la destruction du réseau de distribution causée par les affrontements armés qui ont ravagé la région et se sont étendus jusqu'à Bukumbirwa.

Les localités proches de Buleusa, notamment Katrisa, Bushimba, Kilambo, Kibati, Kiteku, Rusamambu et Kanune, sont également touchées par cette pénurie d'eau potable.

Selon la société civile, d'importants dégâts ont été observés au niveau du point de captage situé sur le mont Mulema, au plus fort des combats opposant les rebelles du M23 aux groupes locaux d'autodéfense. Lors d'une accalmie précaire, plusieurs tentatives de réparation, principalement des tuyauteries, ont été entreprises. Cependant, ces interventions n'ont eu qu'un effet temporaire, et le problème persiste, obligeant la population à souffrir d'une pénurie de cette ressource vitale.

Cette situation fait craindre une propagation accrue de maladies hydriques, d'autant plus que des cas de diarrhées ont déjà été signalés dans plusieurs aires de la zone de santé de Buleusa, selon des sources concordantes.

Cette crise de l'accès à l'eau survient dans un contexte d'enclavement du territoire de Walikale, imposé par la situation de guerre qui sévit depuis fin 2024. Les organisations locales de la société civile s'inquiètent pour la santé de la population et appellent à une intervention humanitaire urgente.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.